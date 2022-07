Los 5 tips que debe saber un viajero para no ser víctima de ciberataques

Entornointeligente.com /

En ese marco, es importante saber que los cibercriminales están más atentos que nunca para atacar los sistemas y dispositivos de los viajeros, y así robarles sus datos . Por tal motivo, es importante anotarse estos consejos de seguridad cibernética compartidos por la empresa de antivirus Fortinet con Infobae.

También se le llama parchar los sistemas y consiste en descargar las últimas versiones de las aplicaciones que se tienen instaladas en los celulares. Algunas se actualizan de manera automática, mientras que en otras ocasiones el usuario necesita entrar a las tiendas de aplicativos móviles como App Store o Google Play para hacerlo manual.

Este es un punto muy importante ya que cuando una plataforma para dispositivos móviles o el sistema operativo se encuentra desactualizado, los ciberatacantes pueden encontrar vulnerabilidades por donde acceden a toda la información personal contenida en los teléfonos.

Evitar descargar aplicaciones o archivos de origen desconocido

Recientemente algunas organizaciones en ciberseguridad han encontrado varias aplicaciones de origen dudoso que han terminado siendo malwares disfrazados. Por lo tanto, es crucial cuidar el tipo de plataformas y archivos que se descargan en los dispositivos, que por regla general deberían ser legítimas y desde las tiendas oficiales .

Confirmar la autenticidad de las aplicaciones se torna un poco complejo cuando se viaja al extranjero, por ejemplo, en los aeropuertos suelen solicitar descargar algún aplicativo para poder realizar procesos como check-in; en esos casos que se debe ser sumamente cuidadoso para evitar descargar «aplicaciones piratas» por accidente .

No compartir los dispositivos

Hay muchos viajeros que disfrutan de hospedarse en hostales cuando llegan a su destino, ya que son ambientes ideales para conocer y socializar con más turistas que provienen de otras partes del mundo. También es muy usual que las personas hagan nuevos amigos en los lugares a los que llegan, todo como parte de la experiencia del viaje.

Con todo esto es muy difícil decir que es muy importante evitar prestar dispositivos como computadores o celulares, ya que aunque la otra persona no obre de mala fe, al ingresar a su correo electrónico, podría estar descargando archivos maliciosos incautamente, infectando de esta forma el equipo. Pasa lo mismo con las memorias USB .

No dejar el computador desbloqueado

Está más de moda que nunca el trabajo remoto, y ya es una tendencia muy extendida viajar y trabajar al tiempo. Incluso son muchos los hospedajes que han habilitado zonas de coworking para sus huéspedes, así mismo se pueden ver turistas trabajando en cafeterías y restaurantes. Es por ello que nunca se debe dejar el computador desbloqueado cerca de personas desconocidas.

Por el contrario, es muy necesario mantener siempre los equipos bloqueados, y si es el caso, valerse de aplicaciones tipo password manager para administrar las claves .

Mantenerse alejado de las redes públicas de wifi

Las redes de wifi públicas no suelen ser muy seguras, ya que como su nombre lo dice, no son privadas, no cuentan con contraseña de ingreso y cualquiera puede tener acceso a ellas. Así como muchas personas las usan para trabajar o contactarse con sus seres queridos, pueden haber en el sitio delincuentes intentando infiltrarse por medio de la red a los dispositivos de las personas para hackear sus cuentas y sustraer información sensible como datos bancarios .

