Los 30 nominados al balón de oro 2022

CARACAS.- Este viernes la revista «France Football» dio a conocer los 30 jugadores elegibles para llevarse el balón de oro de este año, tanto en la rama femenina como la masculina.

El campeón de la pasada Champions League y de la liga española, el Real Madrid, fue el club que mayores nombres aportó a la lista junto al Liverpool, con 6 jugadores , seguidos del campeón inglés Manchester City .

Por su parte el astro argentino Lionel Messi fue la ausencia más notable en la lista , al ser el vigente dueño del galardón y máximo ganador del premio con 7.

🙌 ¡Nuestros nominados al Balón de Oro 2022! 🙌

✨ @Benzema

✨ @lukamodric10

✨ @thibautcourtois

✨ @vinijr

✨ @Casemiro

✨ @ToniRuediger #HalaMadrid | @FranceFootball pic.twitter.com/WlTJodh5BS

— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2022 Six Reds have been nominated for the 2022 Ballon d'Or 🙌

Good luck, @TrentAA , @_fabinhotavares , @LuisFDiaz19 , @Darwinn99 , @MoSalah and @VirgilvDijk 👊 #ballondor

— Liverpool FC (@LFC) August 12, 2022 La ceremonia de entrega del Balón de Oro 2022 tendrá lugar el próximo 17 de octubre en el Théâtre du Châtelet de París.

Nominados al balón de oro masculino:

Thibaut Courtois, Rafael Leao, Christopher Nkunku, Mohamed Salah, Joshua Kimmich, Trent Alexander-Arnold, Vinicius Jr., Bernardo Silva, Luis Díaz, Robert Lewandowski,Riyad Mahrez, Casemiro, Heung-Min Son, Fabinho, Karim Benzema, Mike Maignan, Harry Kane, Darwin Núñez, Phil Foden, Sadio Mané, Sébastien Haller, Luka Modric, Antonio Rüdiger, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne, Dusan Vlahovic, Virgil Van Dijk, Joao Cancelo, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Here are the nominees for the 2022 Ballon d’Or! ✨ #ballondor pic.twitter.com/eodgwNzBwt

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) August 12, 2022

