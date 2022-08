Los 29 mejores looks de Tamara Falcó que inspiran nuestros días de oficina y ocasiones especiales

Entornointeligente.com /

Si hay una famosa española que nos inspire es Tamara Falcó y sus claves de estilo . La socialité es sinónimo de una de la estética más clásica, depurada y elegante del país y estos 29 looks que hemos seleccionado así lo demuestran.

En Trendencias Selena Gomez y sus 31 mejores looks de todos los tiempos que aún no hemos sido capaces de superar Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó El estilo de Tamara Falcó Tamara Falcó es la mayor experta en combinar prendas de fondo de armario y crear cientos de estilismos diferentes, siempre sofisticados y adecuados para cualquier ocasión. Su armario está lleno de vaqueros, de americanas, de blusas sencillas y de la colección de vestidos veraniegos más envidiada de España. Analizamos sus mejores momentos.

Los looks de Tamara Falcó para ocasiones especiales En las ocasiones especiales es donde ella saca toda su fuerza estilística y hace magia pura. Los vestidos de noche de Tamara Falcó son de absoluta princesa, siempre llenos de vuelo, arquitectónicos y con un toque sensual que jamás pierde la elegancia .

Los vestidos veraniegos más bonitos de Tamara Falcó La colección de vestidos de verano de Tamara Falcó ya es icónica y es que la famosa se hace fuerte cuando llega el buen tiempo. Sus apuestas incluyen estampados, volantes, plisados, diseños de lino y todo aquello que pueda ser tendencia en verano. Por eso es la mejor a la hora de inspirarnos para vestir en verano.

Inspiración working : Tamara Falcó y sus looks con blazer Su prenda favorita por excelencia son las americanas de traje , que ella combina sin cesar para crear los looks working más versátiles e inspiradores. De hecho, Tamara Falcó y los trajes de chaqueta son combo que vemos continuamente y que jamás nos cansamos de guardar en favoritos.

Los looks ladylike de Tamara Falcó en su día a día Para el día a día la famosa relaja mucho sus estilismos, pero jamás pierde esa elegancia temporal de las prendas de fondo de armario. Su mejor amigo es el vaquero que ella siempre escoge con diseño recto y algo retro, repitiendo sin parar los jeans de Levi’s que Tamara Falcó ha hecho más famosos.

Fotos | Gtres , @tamara_falco .

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com