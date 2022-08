Los 10 mandatos con los que Petro se comprometió para su gobierno

Entornointeligente.com /

Este domingo 7 de agosto llegó a la Casa de Nariño el primer presidente de izquierda en Colombia. Gustavo Petro s e posesionó junto a su vicepresidenta la lideresa Francia Márquez.

(Lea: ‘Desarrollaré la economía popular, la industria y el campo’: Petro).

Durante su discurso, el mandatario especificó 10 compromisos que adquiere su gobierno.

1. Trabajar por la paz Petro dijo que buscará conseguir una paz verdadera y definitiva. Esto implica el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las Farc y seguir a ‘raja tabla’ las recomendaciones que le entregó la Comisión de la Verdad junto al Informe Final.

2. Cuidar a los abuelos, niños y personas con discapacidad Durante su discurso, el presidente aclaró que buscará que se respeten los derechos de los que históricamente han sido marginados. Lo anterior, a través de una política de cuidados con la que «nadie se quede atrás».

3. Gobernar con y por las mujeres El líder de izquierda aseguró que para disminuir las brechas de género, creará el Ministerio de la Igualdad y tendrá un gobierno paritario. «Al fin, con nuestra vicepresidenta y ministra Francia Márquez vamos a trabajar para que el género no determine cuánto ganas ni como vives», dijo.

4. Dialogar con todos y todas Petro se comprometió a dialogar con todos sin exclusión ni excepciones. «Un gobierno de puertas abiertas», dijo. Su objetivo es construir un gran acuerdo nacional. «Lo importante no es de donde venimos sino a dónde vamos», puntualizó.

(Además: Medio país exige cambio y la otra mitad, estabilidad y equilibrio: Roy).

5. Escuchar a los colombianos En este punto, le líder del Pacto Histórico destacó que busca un gobierno que no sea a la distancia. «Se gobierna escuchando. Vamos a diseñar mecanismos para que todos los colombianos se sientan escuchados. No quedaré atrapado entre las cortinas de la burocracia…Ojalá me abran las casas», dijo.

6. Defender a los colombianos de las violencias Petro se comprometió a crear una estrategia de seguridad humana. Esto implica unos programas de redención, acabar con el hambre y la persecución a estructuras criminales.

«Las vidas salvadas serán el indicador de éxito. La seguridad se mide en vidas, no en muertos», dijo.

7. Luchar contra la corrupción «Un gobierno de cero tolerancia. Vamos a recuperar lo que se robaron. Vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas», aseguró el presidente.

En consecuencia, dijo que los cuerpos de inteligencia del Estado no perseguirán la oposición política, ni la prensa libre, ni el poder judicial, ni al que piensa diferente.

8. Proteger la biodiversidad de Colombia Petro dijo que no permitirá que la avaricia de unos pocos ponga en riesgo la biodiversidad del país. Su compromiso es enfrentar la deforestación e impulsar el desarrollo de las energías limpias y renovables. «Colombia será potencia mundial de la vida», dijo.

(Siga leyendo: Estas fueron las últimas palabras de Iván Duque como presidente).

9. Desarrollar la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano El mandatario dará prioridad a la mujer campesina y de la economía popular, y a los pequeños y medianos empresarios. «Seremos una sociedad rica si trabajamos. La ciencia, la cultura y el conocimiento es el combustible verdadero del Siglo XXI».

10. Hacer cumplir la Constitución «Desarrollaremos una nueva cobertura legal para hacer sostenible, justo e igualitario nuestro desarrollo. Necesitamos nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento», dijo Petro.

PORTAFOLIO

LINK ORIGINAL: Portafolio

Entornointeligente.com