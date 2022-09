Loreto: Defensoría advierte de irregularidades en almacenamiento de mobiliario escolar

Entornointeligente.com /

Según el informe, el Gore Loreto pagó más de 3 millones de soles por la compra del mobiliario y hasta la fecha no puede ser enviado a las instituciones educativas debido a que este no cumple con especificaciones técnicas. Asimismo, se precisa que la Gerencia Forestal del Gobierno Regional de Loreto habría solicitado la adquisición de más de 19,000 mobiliarios escolares para ser entregados a los colegios de la zona petrolera de la región por un monto más de 3 millones de soles. Fiscalizadores de Defensoría del Pueblo visitaron de manera inopinada uno de los almacenes del Gobierno Regional en Iquitos en donde se comprobó que solo se registra alrededor de 11,000 mobiliarios escolares, existiendo un faltante de 7,850 materiales educativos, sumado a ello, no se cuenta con un registro de salida de bienes. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Loreto informó que realiza el seguimiento de este caso para identificar a los presuntos responsables y presentar una denuncia penal y administrativa. Más en Andina: Momia Juanita: a 27 años de su hallazgo en el nevado Ampato sigue sorprendiendo al mundo https://t.co/7CxosYenXv a través de @Agencia_Andina

