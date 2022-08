Loreto: 17 comunidades de la triple frontera accedieron a más de 18,000 atenciones

Entornointeligente.com /

Durante el despliegue de la campaña multisectorial, una brigada de profesionales de diversas especialidades llegó hasta las comunidades de la provincia loretana de Mariscal Ramón Castilla, para brindar servicios médicos, trámites del documento de identidad y el pago de bonos y subvenciones de Pensión 65 y Juntos. «Esta vez pudimos afiliar a 20 abuelitos al programa Pensión 65 y ahora, en la tercera campaña, podrán cobrar, por primera vez, la subvención económica. Inclusive, una persona adulta mayor que no había cobrado nunca el apoyo económico recibió más de 5,000 soles», resaltó Miguel Quispe, gestor institucional de la PIAS Río Yavarí, quien se encargó de articular junto a las entidades participantes, los servicios que se brindaron en esta plataforma. Con pertinencia cultural, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura, como traductores de lenguas originarias, se realizaron 1,000 atenciones en los centros poblados Santa Isabel de Pichana, Triunfo, Beiruth, Prosperidad, Santa Elena de Imaza, Amelia, Buen Suceso, Canaan de la Esperanza, Leoncio Ramírez, Mario Rivera, Pobre Alegre, Puerto Alegría, Remanso, San Sebastián, Santa Rita, Santa Teresa I Zona y Unión Familiar. «En San Sebastián trasladamos a una joven loretana de 22 años, quien dio a luz a su segundo hijo a bordo de la PIAS. El bebé recibió sus primeras vacunas y se le practicó su primer control de crecimiento y desarrollo (CRED). Esto no hubiese sido posible en la localidad, porque no cuentan con un puesto de salud», afirmó Quispe. El desarrollo de estas intervenciones fluviales en la zona de triple frontera representa el trabajo articulado que el programa PAIS promueve junto a la Marina de Guerra y al gobierno regional. Además, contó con el apoyo de la Dirección Regional de Salud; los ministerios de Cultura y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables; y entidades como el Banco de la Nación; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y los programas sociales del Midis. Más en Andina: ¡Valiosa joya! ???? Archivo General de la Nación atesora el documento más antiguo del pisco https://t.co/ijLnQ7Q0KS pic.twitter.com/J79uiHs2ee

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 27, 2022 (FIN) NDP/JOT Publicado: 12/8/2022

