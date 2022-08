Lorenzo Mata se considera como el ‘opuesto’ de Carlos Vela: Prefiero ver un partido de futbol a uno de básquetbol

Entornointeligente.com /

Respecto a su interés por los deportes y disciplina predilecta, Lorenzo Mata etiquetó al futbol como el primero con el que tuvo contacto, reveló que su primer acercamiento con el basquetbol fue hasta la preparatoria y se considera como el ‘opuesto’ de Carlos Vela cuando se trata de elegir qué ver.

«Mi primer deporte fue el futbol, con todos mis primos, jugando con ellos. Yo no empecé a jugar basquetbol hasta los 14 o 15 años; no sabía mucho de ese deporte. Si hay un partido de basquet o de futbol, siempre voy a ver el segundo, porque me gusta disfrutar del juego. A Carlos Vela le gusta el basquetbol, pues conmigo es al revés, me gusta el futbol. Es el deporte más bonito que existe».

«Por la estatura me dirigí al basquetbol. Los entrenadores acá en Estados Unidos veían mi estatura. La primera vez que intenté jugar basquetbol fue en una prueba para la preparatoria y no sabía qué hacer, era como si tuviera dos pies izquierdos, no podía meter una canasta de cerca ni era coordinado. Poco a poco le agarré la onda y fue cuando llegaron las oportunidades», agregó.

Lorenzo Mata reveló que su primer ‘amor’ en el deporte fue el futbol, así como sus inicios en el básquetbol y su predilección por el césped sobre la duela. ESPN Por último, reconoció el trabajo de su «hermanito de toda la vida» Juan Toscano , primer mexicano en alzar un título de NBA , señaló cuán orgulloso se encuentra de sus logros y lo que se necesita para que más compatriotas sigan sus pasos.

«Antes de un partido importante le mandaba buena vibra y después que ganó lo felicité y ahora qué mejor que va a estar el aquí en el equipo de casa, Los Angeles Lakers ; yo jugué con el equipo, pero en la liga de verano y él lo hace con el equipo mayor. Muy orgulloso de Juanito; le deseo que tenga una carrera larguísima y que siga cosechando éxitos. Se merece todo, porque es una de las personas más humildes que conozco a pesar de todo lo que ha ganado».

«Que les den la oportunidad; el trabajo y esfuerzo es lo que hace que los vean. Las puertas se están abriendo más por Juan Toscano y comenzó con Horacio Llamas y Eduardo Nájera. Otra situación favorable es que Capitanes tiene un equipo en la NBA G League. Que más y más mexicanos se sigan enamorando del basquet y que sepan que hay oportunidades. Si trabajan duro, pueden llegar a donde ha llegado Juan Toscano, a donde Eduardo Nájera llegó o más», concluyó.

-Con información de Sergio Domínguez

