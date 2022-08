Lorenzo Mata: «No pensé que saliera Guillermo Ochoa y Miguel Layún; fue un súper sueño conocerlos»

Entornointeligente.com /

El exjugador de básquetbol Lorenzo Mata calificó como «un súper sueño» conocer a los jugadores del América Guillermo Ochoa y Miguel Layún , después que ambos le entregaron por «sorpresa» una camiseta visitante del equipo durante su visita a Los Ángeles, previo al duelo de la Leagues Cup contra LAFC en California, demarcación en Estados Unidos de la que es oriundo.

En entrevista con ESPN , Lorenzo Mata relató que el contacto entre ambas partes se dio mediante redes sociales a finales de junio y posteriormente el club le comentó que no habían mandado nada porque creyeron que sería mejor idea concretar una reunión, aprovechando la visita del equipo a California.

«Me invitaron al hotel en el que están concentrados y fue como una sorpresa. No pensé que iban a salir Guillermo Ochoa y Miguel Layún , me sorprendió bastante. Me preguntaron qué jugadores me gustaban y recordé con ellos los tiempos de Kalusha Bwalya y François Omam-Biyik. Fue muy bonito para mí, siendo seguidor del club desde niño», apunto.

Miguel Layún / Lorenzo Mata / Guillermo Ochoa @ClubAmerica De igual manera, Lorenzo Mata rememoró de donde viene su amor y pasión por el América , al que considera como su único equipo a pesar que vive en Los Ángeles y tiene dos camisetas locales para elegir en la MLS .

«Mi papá es americanista y desde que yo tengo memoria, lo único que conozco es al América . Es algo que me inculcaron desde niño, ha sido el equipo de mis amores y lo he seguido religiosamente desde siempre».

«Al LAFC le voy por asociación porque Carlos Vela me invitó a mi primer juego de LAFC ; el ambiente en el Bank of California Stadium es fenomenal, pero obvio soy del América «, concluyó.

