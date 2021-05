Lorena Arias, con novio de 28 y miedo al matrimonio: “Voy por los más jóvenes”

Entornointeligente.com / Invitada en el programa televisivo ‘Mina en Casa’, conducido por Mina Feliciángeli, la exmodelo quien tiene 45 años, reveló que está en pareja desde hace tres años, con un joven 17 años menor que ella.

“Es un chico de bajo de perfil, tiene 28 añitos”, expresó sonriendo. Consultada sobre su preferencia hacia los jóvenes, la farandulera comentó que se fue dando con el paso del tiempo.

“Lo fui desarrollando, mi personalidad como que se fue adaptando a eso, no sé si es porque tengo miedo al matrimonio, entonces voy por los más jóvenes”.

Nuevamente Arias fue abordada acerca de si piensa casarse y tener hijos, la misma respondió “que por el momento, no”.

“Tanto para el matrimonio como para el tema de la maternidad digo, algún día me voy a despertar y me van a entrar esas ganitas y que sea lo que Dios quiera. Todo depende él, que me de señales del momento que sea adecuado, entonces si estoy realmente preparada lo voy a asumir, no es solamente como para complementarme dentro de una sociedad. Es cuando yo lo sienta, no cuando me exijan”, sostuvo.

Cabe resaltar que la extop de la desaparecida agencia ‘American International Model School’, mencionó en varias ocasiones que no ve a sí misma como madre y que no deseaba ser madre.

Como asignatura pendiente dijo que tiene regresar a la televisión y trabajar de lleno en el ámbito futbolístico, pues la misma es hincha del club Cerro Porteño: “El fútbol me apasiona”.

