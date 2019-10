Longa derivado de 'Breaking bad' preenche lacunas e abre espaço a Aaron Paul

Entornointeligente.com /

SÃO PAULO – “El camino: Um filme de Breaking bad” estreou ontem na Netflix partindo do ponto em que terminou a quinta e última temporada da série da AMC, em 2013. Na trama, o professor de ciências convertido em grande traficante Walter White (Brian Cranston) já era. O jovem e brilhante assistente dele, Jesse Pinkman (Aaron Paul) , agora é quem assume as rédeas da trama.

LEIA MAIS: O que você precisa lembrar para ver ‘El Camino’

Vince Gilligan, que criou a série original e seu outro derivado, “Better call Saul”, assina o roteiro e a direção do longa, imprimindo à narrativa seu conhecido estilo enxuto e minimalista. Ao transferir o protagonismo de Walter para Jesse no filme, Gilligan também abre espaço para Paul — muitas vezes, na sombra de Cranston — mostrar seu talento para o drama e a comédia.

Nos últimos episódios da série, Jesse acaba nas mãos de um grupo de supremacistas brancos que usam escravos para fabricar metanfetamina. Não se sabia muito sobre o destino de Jesse após o tiroteio no deserto que matou o agente Hank Schrader (Dean Norris).

LEIA TAMBÉM: ‘Friends’ bate ‘Breaking bad’ e ‘Game of thrones’ e é eleita a série preferida de Hollywood

Walter, que havia traído Jesse, termina por salvá-lo de uma situação de escravidão. Ele parece estar no fundo do poço: preso no laboratório e sem ver a luz do sol. O rapaz foge carregando no corpo e no fundo de seu inconsciente todas as marcas dessa experiência. Entre outras coisas, esse é um dos temas que se destaca no filme.

Ação, humor negro e reviravoltas Aaron Paul como Jesse Pinkman em 'El Camino' Foto: Divulgação

PUBLICIDADE “El camino” tem esse nome por causa do modelo da caminhonete Chevrolet que Jesse dirige em disparada em sua rota de fuga no deserto. O filme volta a esse momento da série muitas vezes. Assim como retoma outros personagens do programa, como Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), Skinny Pete (Charles Baker), Badger (Matthew Lee Jones) e Rocker Salvage (Larry Hankin).

Quando “El camino” começa de fato, Jesse está com Mike em uma situação que não se sabe se é um delírio ou uma lembrança. Na conversa, o jovem é aconselhado a ir para o Alasca e a recomeçar a vida do zero. É esse objetivo que o personagem passa a perseguir em seu périplo para angariar dinheiro, acertar as contas com seu devedor e, principalmente, com seus algozes.

Chamar o filme de duas horas de episódio estendido da série seria injusto. Gilligan transforma a trajetória de Jesse no clássica jornada do herói, com suas tarefas e grandes desafios. Tem muita ação e humor negro, sem esquecer as reviravoltas quase sempre impressionantes que marcaram a série e sempre pegavam de surpresa o espectador.

Os 11 episódios essenciais de ‘Breaking Bad’ Crazy Handful of Nothin – 1ª temporada, 6º episódio Foto: Reprodução No penúltimo episódio da temporada de estreia de “Breaking Bad”, vemos Walter White se apresentar como Heisenberg, sua persona criminosa, pela primeira vez. Nos minutos finais do episódio, o químico usa o seu conhecimento para explodir o escritório de Tuco Salamanca, seu primeiro inimigo.

Grilled – 2ª temporada, 2º episódio Foto: Reprodução É neste episódio que vemos pela primeira vez Hector Salamanca, com sua infame cadeira de rodas com campainha. Interpretado por Mark Margolis, o tio de Tuco vai se mostrar, ao longo da série, um vilão muito mais complexo e interessante do que o sobrinho.

Better Call Saul – 2ª temporada, 8º episódio Foto: Reprodução Conforme o nome indica, é aqui que somos apresentados pela primeira vez a Saul Goodman, o irreverente advogado interpretado por Bob Odenkirk. O nome do episódio acabou virando também o título da série spin-off sobre o personagem.

Phoenix – 2ª temporada, 12º episódio Foto: Divulgação “Phoenix” é um ponto de virada da série: vemos Walt dar o seu passo mais contundente rumo à vilania quando ele escolhe deixar a namorada de Jesse, Jane, morrer de overdose de heroína ao invés de socorrê-la. Naquele ponto da trama, a personagem de Kristen Ritter era um empecilho para que Jesse continuasse a trabalhar ao lado do professor de química

ABQ – 2ª temporada, 13º episódio Foto: Reprodução Mesmo com um episódio anterior tão impactante, o season finale da segunda temporada surpreende mais ainda ao mostrar as consequências da escolha de Walt ao deixar Jane morrer. Transtornado com a morte da filha, o operador de voo Donald Margolis comete um erro no trabalho que leva à colisão de dois aviões no espaço aéreo de Albuquerque.

Pular PUBLICIDADE Fly – 3ª temporada, 10º episódio Foto: Reprodução Centrado em torno de uma mosca que invade o laboratório de Walt, “Fly” é o episódio da série que mais divide opiniões. Apesar de ser um “bottle episode” (feito em apenas um cenário e com poucos episódios por questões orçamentárias), “Fly” aproveita suas limitações para explorar densamente a cinematografia e investir em diálogos afiados.

Full Measure – 3ª temporada, 13º episódio Foto: Divulgação No season finale, vemos todo o poder de manipulação de Walt quando ele consegue convencer Jesse a assassinar Gale (David Costabile), um químico de temperamento afável com conhecimento suficiente para produzir uma metanfetamina tão poderosa quanto a da dupla. Mais uma vez, percebemos quão longe Walt pode ir em sua busca pelo poder.

Face Off – 4ª temporada, 13º episódio Foto: Divulgação A quarta temporada é encerrada com um dos momentos mais marcantes da série — a morte de Gus Fring e Hector Salamanca, em uma vitória marcante para Walt. A cena final ainda revela outra crueldade de Walt — foi ele quem envenenou Brock, filho da nova namorada de Jesse.

Dead Freight – 5º episódio, 5ª temporada Foto: Reprodução Walt e sua trupe armam um roubo a um trem de carga para conseguir matéria-prima para a produção de metanfetamina. Tudo corre bem, até que Todd, um dos capangas contratados por Walt, mata uma criança que, por azar, testemunhou a ação, em um dos momentos mais chocantes da série.

Say My Name – 5ª temporada, 7º episódio Foto: Divulgaçao É aqui que temos a famosa cena em que Walt pede ao distribuidor de droga Declan (Louis Ferreira) que ele “diga o seu nome”. Além disso, vemos o triste fim de Mike (Jonathan Banks), morto pelo próprio químico.

Pular PUBLICIDADE Ozymandias – 5ª temporada, 14º episódio Foto: Divulgação Embora o episódio final de “Breaking Bad” não tenha deixado a desejar, o momento mais marcante da reta final da série é “Ozymandias”, cujo nome faz referência ao poema de Percy Bysshe Shelley. É aqui que Hank é assassinado, após descobrir a verdade sobre o cunhado. Em seguida, Walt sequestra a própria filha antes de fugir.

O Walter de Brian Cranston está morto, isso é líquido e certo — também não é um spoiler porque o próprio Gilligan desfez essa dúvida anteriormente. O que não impede que o grande astro apareça de vez em quando, especialmente nas lembranças que preenchem lacunas na relação entre ele e Jesse.

PUBLICIDADE Quem não assistiu à série ou tem memória fraca pode recorrer a um clipe de mais de três minutos que faz um retrospecto bastante resumido da trajetória de Jesse e de sua relação com Walter. Essas imagens aparecem logo após o espectador dar “play”, mas os fãs mais ferrenhos podem pular essa parte facilmente.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com