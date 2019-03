Entornointeligente.com / TN Música Hoy Lollapalooza Argentina 2019: de Rosalía a Twenty One Pilots, lo mejor en fotos Pasó la primera fecha de esta nueva edición del reconocido festival. Varios artistas sorprendieron en cada uno de los escenarios. Publicada: 30/03/2019, 12:13 hs. Compartir en Facebook Compartir en Twitter Twenty One PIlots hizo vibrar a la multitud (Foto-prensa Lollapalooza). La sexta edición del Lollapalooza Argentina 2019 tuvo su primer día cargado de color, emoción, y mucha música. Artistas nacionales e internacionales pasaron por los cinco escenarios montados en el Hipódromo de San Isidro. La fecha arrancó bien temprano, desde el mediodía, con distintas atracciones en el gran predio. Más de 100 mil personas disfrutaron de figuras como Jorge Drexler, Rosalía , Bring Me The Horizon, Post Malone, Twenty One Pilots y Steve Aoki. Te dejamos las mejores fotos de una fecha tremenda. Steve Aoki, ante la multitud, con la camiseta de Boca (Foto-prensa Lollapalooza). El carisma de Bring Me The Horizon (Foto-prensa Lollapalooza). Jorge Drexler y un repaso por su carrera (Foto- prensa Lollapalooza). Interpol, pinceladas de post-punk (Foto- prensa Lollapalooza). Post Malone, uno de los más esperados por el público (Foto-prensa Lollapalooza). Twenty One Pilots, pura energía (Foto- prensa Lollapalooza). Más sobre: Lollapalooza Todo lo que tenés que saber para vivir Lollapalooza a pleno Rosalía homenajea el “reggaetón clásico” en un nuevo tema con J Balvin Lollapalooza lo hizo: entradas agotadas para la edición 2019LINK ORIGINAL: TN

