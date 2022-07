Logran rescatar a elefanta y su cría tras quedar atrapadas en una alcantarilla (+video)

Entornointeligente.com /

Una elefanta y su cría fueron rescatadas después de que ambas quedaran atrapadas en una alcantarilla de drenaje cerca de un campo de golf en la provincia tailandesa de Nakhon Nayok, cerca de Bangkok.

El incidente ocurrió durante las lluvias monzónicas cuando la cría resbaló y cayó en un desagüe de hormigón de unos dos metros de profundidad y tres metros de ancho. El pequeño elefante, de cerca de un año de edad, no lograba salir de la zanja por sí mismo y su madre permanecía cerca de la alcantarilla observándolo desde arriba, recoge Thai PBS.

Los animales fueron descubiertos casualmente por un residente, quien no dudó en alertar a los funcionarios de vida silvestre y a las autoridades del Parque Nacional Khao Yai, donde se encuentra el campo de golf.

Especialistas y voluntarios formaron tres equipos de rescate para poder ayudar a los paquidermos.

Antes de iniciar la operación, se bloqueó el acceso a la zona para evitar que una manada de elefantes se acercara al lugar del incidente.

Posteriormente, se dispararon tranquilizantes a la madre para que no impidiera el rescate. Sin embargo, el animal adulto, bajo el efecto de los sedantes, cayó de cabeza en el agujero, quedándole las patas traseras apoyadas en el borde.

«Era imposible acercarse al bebé mientras la madre estaba cerca, así que le dimos tres dosis de tranquilizantes, pero se movió hacia su bebé antes de perder el sentido y golpearse la cabeza», explicó la veterinaria del Departamento del Parque Nacional de Khao Yai, Chananya Kanchanasarak.

Con la ayuda de una excavadora los rescatistas lograron sacar primero al animal adulto, al que el equipo veterinario practicó la reanimación cardiorrespiratoria, y después a la cría.

El elefantito hambriento empezó a mamar hasta que la madre volvió en sí. La elefanta «recuperó el sentido tras haber sido estimulada tanto por mí como por la cría», precisó la veterinaria.

Una vez concluido el rescate, que duró más de tres horas, ambos ejemplares volvieron a la jungla sanos y salvos para reunirse con su manada.

ELEPHANT RESCUE: A veterinarian and national park staff saved an elephant mother in Thailand after they performed CPR on her Wednesday The elephant fainted from stress after her calf fell and got stuck in a hole. They were both rescued and safely walked back into the wild. pic.twitter.com/O1WZhzBDZW

— CBS News (@CBSNews) July 14, 2022

