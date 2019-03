13 regalos originales con los que sorprender (seguro) El Día del Padre

Entornointeligente.com / El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y es momento de tener un detalle especial para demostrarles que nos acordamos de ellos más de lo que piensan. Para no esperar a última hora y ponértelo fácil, nuestro consejo es no caer en los clásicos regalos tradicionales y optar por algo diferente: desde un viaje a un vinilo de Bohemian Rhapsody. Bajo estas líneas nuestra selección con 13 regalos originales para el día del padre que no podrán olvidar fácilmente .

En Trendencias El Día del Padre está a la vuelta de la esquina y aquí 11 regalos para padres amantes de la cocina 3,2,1… ¡Patata! Porque las fotografías recuerdan momentos inolvidables y con las nuevas tecnologías se quedan olvidadas en la memoria de nuestro teléfono. Regalar una maquina de fotos polaroid supondrá materializar los mejores momentos al instante.

Cámara de impresión instantánea – Polaroid Snap Touch 50.8 x 76.2mm Negro en El Corte Inglés por 223,63 euros. Pura adrenalina Realizar puenting , conducir un coche de carreras o hacer barranquismo. Las opciones son infinitas. Regalar emoción a flor de piel es algo que no se puede olvidar fácilmente.

Caja Regalo 100 % Adrenalina ”WONDERBOX” en El Corte Inglés por 179,90 euros. Los reyes del rock and roll Los Rolling Stones marcaron una época, una forma de vivir y sus canciones siguen formando parte de nuestro día a día. Para los amantes de la música de los ’70 y ’80 este libro de fotografías significará un auténtico viaje en el tiempo.

The rolling stones (Tapa dura) en El Corte Inglés por 99,99 euros 94,99 euros Amantes del vino Para aquellos que amen el vino por encima de todas las cosas este botellero además de organizar las botellas, regalará a tu salón un toque más chic .

Botellero para 12 botellas Torre de El Corte Inglés por 159 euros. Un viaje a… ¿A quién no le gusta viajar? En muchas ocasiones casi es una necesidad desaparecer y desconectar durante un fin de semana. Regala unos días de desconexión con una tarjeta regalo de Iberia: sin fechas ni destinos.

Tarjeta regalo de Ibería a partir de 37 euros (hasta 375 euros) disponible en Iberia. Gimnasio en casa Se acerca el verano, ponernos en bañador y no queremos dejar la operación bikini para el final. Así que para ponerse en forma y bajar esos kilitos de más lo mejor es disponer de un mini gimnasio en tu propio salón.

Elíptico Azzure BH Fitness en El Corte Inglés 749 euros 549 euros Relax 100% Vivimos sin parar y todos necesitamos hacer un stop para coger aire. Si te inclinas por un pack cojí-masajeador le brindará un ratito de placer siempre que lo necesite y le ayudará a estar de (un poquito) mejor humor.

Pack Respaldo de masaje Shiatsu Premium Plus YM12 + Mini masajeador antiestrés YM01 Tecnovita by BH en El Corte Inglés por 238 euros. Ambiente, por favor Si hablamos de regalos especiales este no puede pasar desapercibido: un libro que no es un libro. Una lámpara-libro recargable en el ordenador con el cual se crea un ambiente ideal en cuestión de segundos.

Lampara libro LED recargable en Amazon por 28,99 euros. En Trendencias Día del Padre 2019: 15 regalos tech para los amantes de la tecnología Gin tonics nivel experto Si tu padre es un fanático de este combinado, un maletín con diferentes botánicos es un must en su mueble bar. Celebrar el día del padre y probar sus diferentes sabores: la diversión y las risas están aseguradas

Maletín Gin&tonic selección 12 botánicos Toque en El Corte Inglés por 99 euros. Luz a todo color Definitivamente con este regalo se olvidarán de la monotonía en su hogar de siempre. Con más de 16 millones de colores la lampara de Philips ofrece la posibilidad de crear efectos únicos de iluminación

Philips Hue Play Lampada LED en Amazon por 129,99 euros. Los clásicos no fallan Para los amantes de la música y del pop rock de Freddie Mercury un vinilo con la BSO de la película Bohemian Rhapsody sera arriesgar, y con total seguridad, ganar

Vinilo Bohemian Rhapsody (B.S.O.) (2 LP-Vinilo) en El Corte Inglés por 31,99 euros. Recuerdos desde las alturas Las fotografías y vídeos nos recuerdan momentos inolvidables con nuestros amigos y seres queridos. Con un drone podrás recordar tus mejores viajes y experiencias desde las alturas

Drone DJI Mavic Air Combo negro en El Corte Inglés por 1049 euros. Conduce siempre con seguridad Hemos pasado un rato genial cenando con unos amigos, vamos a coger el coche para volver a casa pero nos hemos tomado un par de vinos. Un amigo nos dice “por dos vinitos, no pasa nada hombre”, ¿quién no se ha visto en esta situación? Para no tener dudas y coger el coche sin estar al 100%, un alcoholímetro decidirá por ti si puedes coger el coche con tranquilidad

