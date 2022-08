Locho, el niño mimado de Tinelli: «Me encanta ir a un boliche y que la gente me abrace»

Entornointeligente.com /

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Apenas pasaron unos días de la salida de «Locho» Loccisano en El Hotel de los Famosos (El Trece) para que fuera tocado por la varita mágica de Marcelo Tinelli . El conductor lo fichó como jurado para Canta Conmigo Ahora y hoy es al que más le da la palabra en el programa, a la par de figuras como Cristian Castro y el Puma Rodríguez . De visita en Uruguay, habla de esta experiencia y del paso por el reality que lo hizo popular.

-Durante tu estadía en Uruguay se acercaron decenas de fanáticos a tu hotel con el objetivo de sacarse una foto con vos, ¿te sorprendió esa recepción?

-No esperaba que hubiera tanta gente en Uruguay que me pare para pedirme fotos. Uno no se imagina la dimensión que puede tomar un programa de televisión. Para mí fue un montón salir de El Hotel de los Famosos (Canal 13) y encontrarme con que tenía muchos fans y gente que me apoyaba, así que imaginate lo que fue ver que me bancaba hasta gente de otro país.

-¿Cómo te llevás en la vida cotidiana con toda esta popularidad que te cayó de un día para el otro?

-Lo disfruto, es lo que soñé toda mi vida y quiero que siga siendo así. Me encanta ir a un boliche y que la gente venga y me abrace. Me gusta tomar algo y divertirme con gente desconocida. Siento que soy amigo de todos.

-¿Cómo llegaste a formar parte de Canta Conmigo Ahora , el nuevo programa de Marcelo Tinelli, después de salir del programa El Hotel de los Famosos ?

-Yo mandé un mensaje para estar. Había rumores en las redes y en los portales de que me habían convocado y yo no sabía nada así que escribí. Estoy viviendo una experiencia única. Es una estructura inmensa. Después de la pandemia, ver a 100 jurados juntos en vivo con tribunas es impresionante. Los jurados también cumplimos un sueño ahí adentro. Hay mucha energía y muy buena onda en ese lugar.

-¿Cómo es Tinelli fuera del aire?

-Nunca lo había visto en persona. En el programa hace la suya y no intercambiamos muchas palabras. Está en su camarín con su gente.

-¿Cómo analizás el fenómeno de audiencia que fue El Hotel de los Famosos, que te catapultó a la popularidad?

-Lo que pasó con El Hotel fue rarísimo porque uno está acostumbrado a que la tele la mire gente de 40 años para arriba. Esa era la recepción que tenía cuando hacía otros programas. El Hotel, el cambio, arrasó con todas las generaciones. Me saludan desde chicos de cuatro años hasta gente de 80. Creo que fue un fenómeno que hace años no se veía.

-¿Por qué decidiste entrar al programa?

-Yo había hecho un reality para Netlflix y cuando salí dije «nunca más me encierro». A los cuatro meses me estaba encerrando de vuelta en El Hotel de los Famosos (risas). Te convencen con el sueldo, la experiencia. Aparte cuando entré estaba sin laburo. A mí me convocaron en octubre y no podía. En verano se terminaron los programas que estaba haciendo así que les avisé que estaba libre y entré.

-¿Cómo hiciste para soportar el encierro?

-Los primeros días fueron difíciles. De un momento para otro quedé aislado sin siquiera saber qué hora era. No entendía nada. El mundo se había detenido y nosotros estábamos como en otro plano. Es muy difícil darse cuenta de qué es genuino y qué no ahí adentro y a la vez todo es genuino y todo impostado. Te llevan al límite: excluido, solo, sin comunicación, con desafíos físicos y la posibilidad de quedar eliminado todo el tiempo.

-¿Cómo hacés para no enloquecerte ahí adentro?

-Es que enloquecés; esa es la gracia. Todos enloquecimos. El programa saca lo mejor y lo peor de cada uno.

-Sufriste un ataque de pánico en el programa, ¿cómo sobrellevaste esa situación?

-Me quise ir pero me convencieron para quedarme. En un momento estaba con 20 productores, dos psicólogos y el Chino Leunis. La contención que tuve ahí no la tuve nunca en mi vida. Me medicaron en el hotel para estar más tranquilo y después seguí tomando ansiolíticos. Yo había tenido algún episodio, pero no era algo común en mi vida. Mi primer ataque de pánico fuerte fue en el programa.

-El programa te presentó durante mucho tiempo como una víctima del bullying de tus compañeros, ¿lo sufriste?

-Yo la pasé realmente muy mal. Nos peleábamos todo el día. No sé por qué me tomaron de punto a mí. Al principio pensaba que me estaban haciendo pagar derecho de piso por haber entrado al programa después que ellos, pero hubo otros que también se sumaron después y no fueron tan mal recibidos. Creo que tuvo más que ver con un complot de mala onda. Siempre inventaban cosas del estilo «no lavaste un plato, entonces…». No tenían de qué agarrarse y decían cualquier cosa. Y había otros que no tenían personalidad, entonces me nominaban solo para no quedar mal con el resto.

-¿Quién era el más insoportable?

-Hubo muchas personas que me costaron. (Martín) Salwe fue una persona muy difícil para la convivencia y afuera también. Él, Sabrina (Carballo), Chanchi (Estévez) fueron las personas más difíciles. Después había gente que acompañaba acreditando toda la mierda que ellos decían.

-¿La pasaste mejor en el reality de Netflix, Jugando con fuego?

-Claro. En ese reality no había nominaciones, no lavábamos un plato. Nos levantábamos, nos quedábamos en la pileta hasta la noche y nos acostábamos a dormir. No había conflicto, era todo buena onda. La dificultad era que había que tolerar las ganas de tener sexo durante dos meses.

-¿Y en El Hotel de los Famosos cómo toleraste las ganas?

-Fue muy difícil. No podés hacer nada. Por eso nos peleábamos tanto (risas).

-¿Qué te enamoró de Majo Martino, tu excompañera de El Hotel de los Famosos y actual pareja?, ¿te gustaba desde antes?

-Sí, ¿cómo no me iba a gustar? ¡Está buenísima! ¡Estoy saliendo con Majo Martino! ¿Sabés cómo camino por la calle? Me lo quiero tatuar en la frente. Igualmente el romance empezó afuera del programa. Adentro sabíamos que algo pasaba pero solo éramos amigos. Al estar en el hotel, yo no tenía posibilidades de conquistarla bien. Yo estaba en mis peores condiciones. Tenía la sensación de que cuando saliera y estuviera más perfumadito en un restaurante con una copa de vino iba a tener más posibilidades. Lo que no sabía era que nos íbamos a enamorar.

-¿Y fue así?

-Sí. No fue en un restaurante, pero tuvimos alguna cita en casa porque el programa seguía al aire y no nos podíamos mostrar. Ahí ya pude ponerme fachero, con mi ropa, y se dio todo lo demás.

SHOW EN JACKSON Y FOTOS CON SUS FANS EN EL HOTEL El paso de Locho por Montevideo «Locho» Loccisano llegó a Uruguay para ofrecer un show en Jackson Bar, donde luego se quedó varias horas sonriendo para selfies de cientos de presentes. Si bien nunca había visitado Montevideo, tiene un nexo de sangre con el país ya que su madre nació en Solís de Mataojo. Ella cruzó el charco en su juventud, y Locho apenas había pisado suelo uruguayo para unas vacaciones en el Este. Sobre la capital, el mediático señaló: «Me encantó, es parecida a Mar del Plata». En sus dos noches de estadía, se salió a cenar a Pocitos, asistió a Algo Contigo (Canal 4) y recibió fans en la puerta de su hotel.

LINK ORIGINAL: El País

Entornointeligente.com