Locatel ofrece servicios de salud 24/7 a través de ATIEMPO

Entornointeligente.com /

– Publicidad – ATIEMPO® , empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al campo de la salud, en alianza con LOCATEL ofrece asistencia médica vía telemedicina ilimitada, 24/7 los 365 días del año. Esta nueva sinergia, única en el país, trae al mercado venezolano una alternativa de atención que se adapta al presupuesto de las empresas y personas naturales.

A través de ATIEMPO® los pacientes tienen la opción de acceder a consultas médicas vía telemedicina de manera fácil y segura. A través de una moderna plataforma de asistencia, los usuarios tendrán beneficios únicos como la entrega de medicamentos, exclusivamente en LOCATEL , para el tratamiento de patologías agudas diagnosticadas por el staff médico de ATIEMPO® .

En LOCATEL nos sentimos orgullosos de poner en marcha tan importante reto de la mano de ATIEMPO® , nuestra intención es llenar ese vacío en la atención médica primaria, para atender de manera profesional y digna a todos los pacientes que lo requieran, a través de membresías a muy bajo costo, las cuales incluyen un elemento único en el mercado venezolano, la entrega de medicinas en las tiendas Locatel. El proceso es muy sencillo y los pacientes siempre tendrán un médico especialista a su disposición, al ingresar a la aplicación ATIEMPO® .

– Publicidad – Con una capacidad instalada de atención de más de 15 mil consultas diarias, la plataforma de telemedicina ATIEMPO® , tiene un tiempo promedio de atención de 1 minuto a través de la app , la plataforma web y el call center . Es un servicio on line 100% seguro, ya que toda la data se encuentra encriptada para respetar la confidencialidad médico-paciente, único con certificaciones según normativa internacional.

LOCATEL junto con el exclusivo servicio de telemedicina ATIEMPO® , ofrece las mejores soluciones de salud privada de óptima calidad, respaldado con una plataforma tecnológica de avanzada, moderna y certificada por las más importantes empresas de protección de datos, de normas internacionales, de calidad de software y telecomunicaciones.

Herramientas claves para tener un médico 24/7

Los servicios de telemedicina están dirigidos a personas naturales, grupos corporativos y aseguradoras; no tienen límites de edad y funciona desde cualquier parte del mundo, siendo una excelente opción para recibir asistencia oportuna especializada.

Con ATIEMPO®, los afiliados tienen el gran beneficio de recibir un servicio integral y de calidad, que incluye de forma complementaria el suministro de medicamentos a nivel nacional, recetadas exclusivamente por el staff médico de la plataforma ATIEMPO®.

¿Cómo es el proceso de atención a los pacientes?

ATIEMPO® está diseñado para orientar, prevenir, optimizar la asistencia en salud y ahorrar tiempo, a través de 4 vías mediante las cuales los pacientes se conectan para consultas médicas. Al recibir la solicitud, la plataforma redirecciona al especialista para que realice el contacto inmediato con el paciente efectuando, la revisión del caso y el diagnostico respectivo; al culminar, el médico envía tratamiento y se coordina la entrega de los medicamentos, si aplica.

Paso a Paso:

Call C enter : atendidos por el equipo de coordinación medica quien garantiza que el paciente reciba asistencia médica en un tiempo no mayor a 10 minutos. Correo electr ó nico : la coordinación médica donde los usuarios podrán realizar requerimiento de asistencia médica vía telemedicina, a través de este canal el paciente es contactado por un miembro del staff médico en un tiempo no mayor a 10 min. Web Chat : atendidos por el equipo de atención al cliente de ATIEMPO ® para brindar soporte informativo y por el staff médico para prestar atención inmediata en línea. El staff médico, luego de haber atendido, carga en la plataforma el informe y récipe, y el paciente tiene a su disposición la información en cuestión de minutos. En un tiempo no mayor a 30 minutos se envía la información correspondiente para el retiro de medicamentos, el cual podrá realizar según los horarios de atención de LOCATEL . A p p: a utomáticamente el médico especialista recibe y carga el caso en la plataforma, realiza la consulta, se genera el diagnóstico y tratamiento y, se coordina la entrega de medicinas. Los interesados en conocer las características de cada una de las membresías y costos, pueden ingresar a la página web http://locatel.atiempo.online , comunicarse a través de los números telefónicos: 0212 720 22 07 / 0800 ATIEMPO (2843676) 0501 ATIEMPO (2843676) o, vía correo electrónico: [email protected] y en las tiendas LOCATEL. También, pueden acceder a la cuenta de Instagram: @locatelvzla para estar al día con toda la información.

Nota de prensa

Lea también: Imposición de visas a venezolanos incentiva la migración irregular

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado

– Publicidad –

LINK ORIGINAL: Descifrado

Entornointeligente.com