Locales que no recibirán a diputados que salven a Sandra Quiñónez

Entornointeligente.com /

El experto en derecho constitucional, doctor José Casañas Levi , explicó que una imputación es solo el inicio de un proceso, por lo tanto, si eventualmente llega un pedido de extradición a nuestro país, «por lo general estos pedidos no se rechazan, salvo que sean casos políticos», mencionó el abogado.

Aclaró que la existencia de una causa aquí en Paraguay no es un impedimento para extraditar a una persona.

Extradiciones se regulan por tratados Sobre procesos penales concretamente en Estados Unidos , el jurista explicó que en este país existe un tratado, que ya se había aplicado cuando ocurrió el caso de Nicolás Leoz.

«Las extradiciones se regulan por tratados que se firman con los países que intervienen en esa extradición: el peticionante y el país que está recibiendo», explicó Casañas.

Lea: Inhibiciones retrasaron decisión de dar o no trámite a la acción de Horacio Cartes

Señaló que lo que hace el abogado Ricardo Preda es dilatar el caso, aunque la realidad es que no es probable que cambie mucho el panorama en cuanto a Cartes y la posible investigación que los Estados Unidos tiene abierta. «La defensa está utilizando todos sus recursos», expresó.

Acción de inconstitucionalidad es «vergonzosa» Sobre la Corte Suprema de Justicia que dio trámite a la acción de inconstitucionalidad promovida por Horacio Cartes, el experto se preguntó por qué ahora le dan trámite, si ya el proceso tiene cuatro años. Calificó como «vergonzoso» que ahora le intenten dar manija a ese tema, y aseguró que solo se trata de alguna estrategia para dilatar y trabar cualquier nuevo proceso que salga en contra de Cartes.

Resaltó también que falta el dictamen de la Fiscalía General, algo que «será interesante mirar, porque la fiscala está por ser enjuiciada por encubrimiento. Después de eso tendrá que salir un fallo del pleno o de la sala constitucional de la Corte», explicó.

Lea más: Piden a EE.UU. la lista completa de los significativamente corruptos como Cartes

Recordó que el Congreso históricamente ha sido muy riguroso en no permitir la intervención del Poder Judicial, por tanto, primero se debe ver «si el Congreso se da por enterado, si amerita que convoquen a una sesión de juramento (de Cartes) y tercero si es que hay quorum para eso. Es un camino bastante largo todavía», detalló Casañas Levi.

El porqué de la acción Recordemos que en el año 2018 el expresidente Horacio Cartes había presentado la acción de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia en contra de la resolución de la Cámara Alta que le impedía jurar como senador activo de la nación.

Aquella vez, el presidente del Senado era Fernando Lugo y convocó para prestar juramento a Rodolfo Friedmann , por la incompatibilidad que tenía Cartes para jurar en ese momento, ya que su renuncia a la Presidencia de la República no se había aceptado.

Más info: EE.UU. puede solicitar extradición de cartes, según politóloga

Estados Unidos podría tener elementos contra Cartes, dice Además, Casañas Levi pidió tener en cuenta el contexto en el que Estados Unidos hace la designación de significativamente corrupto.

«No es que se levanta un día el jefe del Departamento de Estado y dice vamos a hacer esta declaración. Ordenó que personalmente sea el embajador el que la haga; eso implica que hay elementos que deben ser considerados», sostuvo.

Añadió que la forma en que se dieron los hechos le hace suponer que deben tener «o la inteligencia de Estados Unidos o del FBI, si no esto no va a llegar al Departamento de Estado».

«La lógica me hace pensar que sí hay una investigación, pero en Estados Unidos uno no puede enterarse de eso, porque la investigación no es accesible al investigado hasta que se presenta ante un juez», explicó el abogado.

Recalcó que si se da el caso «muy probable», de que esa investigación contra Horacio Cartes exista, la dificultad de la defensa es «no tener información, lo que a mí me muestra es que la defensa está tomando toda las medidas que pueda tomar», vaticinó Casañas.

LINK ORIGINAL: Abc

Entornointeligente.com