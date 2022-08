Locales migran y temen que el Centro Histórico de Asunción «muera»

Entornointeligente.com /

En medio de cierres de locales gastronómicos que estaban ubicados desde hace largos años en el Centro Histórico de Asunción , un debate se suscitó entre la ciudadanía, ante la ola de inseguridad que se viene intensificando en la zona céntrica.

Al respecto, Miguel Riego, directivo de la Asociación por la Movida Nocturna del Centro Histórico de Asunción (Amcha), lamentó en contacto con Última Hora la situación en la cual se encuentra el territorio y aseguró que incluso teme que el centro «muera».

«Todo lo malo y lo bueno pasa en el centro de Asunción. Si la gente está feliz, llega hasta el Panteón de los Héroes. Si la gente está mal, viene a manifestarse en el mismo lugar. La pandemia causó estragos y no se puede negar que la inseguridad se incrementó», sentenció.

Manifestó que, si actualmente la Policía Nacional no registra aumento de denuncias de robos y otros hechos, es únicamente porque «la gente se cansó de hacer denuncias».

«Porque aunque hagas todo el proceso y se le agarra (al delincuente), en pocas horas se le vuelve a soltar. En base a mi experiencia, lo que me dio a entender la Fiscalía es que prácticamente se le tiene que agarrar infraganti «, lamentó.

Asimismo, aseveró que el problema principal está en la inacción de las distintas autoridades nacionales y afirmó que la única forma de salvar el centro de Asunción sería mediante un trabajo en conjunto y el involucramiento de varias instituciones públicas.

«Hay demasiadas instituciones que deben trabajar en la zona. Debe ser un trabajo en conjunto porque realmente da miedo que el centro muera. En su momento, me reuní con todos los ministros del Interior, pero siempre hubo excusas, como de que no hay suficientes recursos humanos o presupuesto», señaló Riego.

Con relación al cierre de los locales de comida en la calle Palma y en otras avenidas, refirió que además de la inseguridad también está la problemática de los altos costos de alquileres en el área, lo que está a cargo del Ministerio de Hacienda.

Entretanto, en un posteo del empresario que realizó en Twitter, relató un caso particular que vivió hace unos días, cuando por segunda vez fue víctima del robo de la batería de su vehículo por parte de un adicto que —dijo— acecha el centro capitalino.

«Si tan solo pusieran el 10% de los policías que acuden a un clásico (futbolístico), el CHA estaría mucho más seguro y habitable. Estas son las cosas que te desmotivan y te hacen pensar en dejar el centro. Pero eso sería fácil y lo ideal para que los delincuentes hagan de las suyas. Sigo creyendo que somos más los buenos que los malos», finalizó Miguel Riego.

Policía Nacional niega ola de inseguridad en la zona En contacto con Última Hora, Daniel Careaga, director de la Policía Metropolitana, negó que en la zona haya una incesante inseguridad y afirmó que «cada vez se fortalece más la seguridad en el Casco Histórico de Asunción».

Al respecto, manifestó que actualmente una importante cantidad de policías están apostados en la zona a diario, así como también cuentan con el acompañamiento continuo de los agentes del Grupo Lince, que realizan patrullas permanentes.

«Tenemos 14 cuadras del casco urbano que se cubren a cargo del personal policial y en cada esquina están uniformados con chalecos distintivos. Anteriormente, los problemas principales eran los pirañitas, pero ahora se están cubriendo las bocas de las zonas marginales, como la Chacarita, y por eso se redujo», afirmó el jefe policial.

Con relación al cierre del local gastronómico McDonalds, que estaba ubicado sobre la calle Palma entre 14 de Mayo y Alberdi, Careaga indicó que se trata de «una cuestión estratégica» de la empresa y descartó que se haya dado por la situación de inseguridad.

«A lo mejor es por una cuestión de falta de clientela. Quizás encontraron un mejor lugar, por la falta de estacionamiento y fue una cuestión estratégica. Estamos en permanente contacto con la empresa y con las de la zona. Se está realizando la cobertura (policial) como corresponde», aseveró finalmente el director.

Una sucursal de la cadena gastronómica McDonald’s de la calle Palma cerró esta semana, lo que desató comentarios entre los internautas. La mayoría señalaba que se debía a los constantes robos, mientras que otros manifestaban que «ya no se puede comer tranquilo en el lugar», ante la presencia de «indigentes». Esto último provocó la molestia de algunos usuarios de las redes sociales.

Si bien desde la firma habían confirmado que el motivo principal fue el elevado costo que implica mensualmente el alquiler del inmueble que habitaban, también habían denunciado ante las autoridades una serie de casos que denotaron la excesiva inseguridad en la zona céntrica, por lo que solicitaron reforzar la seguridad.

