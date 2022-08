Lo sfogo di Cristiano Ronaldo: presto saprete verità

Entornointeligente.com /

ROMA. – Per il Manchester United, quello attuale, non si può certo definire un periodo fortunato. La squadra sprofonda in Premier League, dove ha già subito due violenti schiaffi in altrettante partite contro squadre nettamente alla sua portata, il Brighton e il Brentford, proprio mentre il suo calciatore più in vista, Cristiano Ronaldo, passa da un mal di pancia all’altro. Anzi, di polemica in polemica.

Prima l’allenatore olandese Erik Ten Hag, arrivato dall’Ajax per riportare la squadra ai fasti dell’era Ferguson, ha criticato i comportamenti da starlette capricciosa (come, ad esempio, l’aver lasciato lo stadio alla fine del primo tempo, durante l’amichevole contro il Rayo Vallecano) del portoghese, poi lo stesso CR7 ha chiesto la cessione che, a questo punto, per il club dei «Red Devils» sarebbe come una manna dal cielo.

Il clima intorno a Ronaldo, nelle ultime settimane, si è appesantito giorno dopo giorno, mentre il numero delle squadre che gli sono state accostate è salito a dismisura. Ma si trata solo di indiscrezioni, perché la dote economica del portoghese – 37 anni e molti milioni d’ingaggio – non rappresenta un investimento da Nobel dell’economia. Anzi.

L’ultima uscita di Ronaldo oggi, su Instagram. Rispondendo a un post che parlava del suo eventuale passaggio all’Atletico Madrid, l’attaccante del Manchester United ha replicato minacciosamente con un «saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista». «Sul mio conto – ha scritto – sono state dette solo bugie. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite su di me e solo cinque sono vere. Seguite questo consiglio…».

Se è vero che le parole sono pietre, quelle del cinque volte Pallone d’Oro sono rimaste scolpite, al punto che l’ex difensore del Manchester United all’epoca dell’epopea Ferguson, ossia Gary Neville, ha commentato sul proprio account di Twitter con una vena d’ironia. «Perché – il suo messaggio – il più grande giocatore di tutti i tempi deve aspettare due settimane per dire la verità ai tifosi dello United? Alzati ora e parla. Il club è in crisi e ha bisogno di un leader che lo guidi».

Anche il mercato langue, dalle parti di Old Trafford, perché la trattativa con Veronique Rabiot, mamma del centrocampista della Juventus, Adrien, ha prodotto una fumata nera. Secondo il Manchester Evening News, i ‘Red Devils’ avrebbero giudicato «oscene» le richieste di stipendio della mamma-agente di Rabiot. Non una bella notizia per la Juve.

