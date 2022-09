¿Lo Robaron? â» El tremendo susto que pasó el influencer Kunno en su visita por Venezuela (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

El influencer mexicano Kunno que se encuentra de visita en Venezuela, expresó que se llevó tremendo susto. Hace un par de días el cantante, influencer y ahora actor mexicano, Kunno anunció en sus redes sociales que estaría en el país por primera vez debido a motivos de trabajo, agregando que estos días ha estado compartiendo contenido de su visita en Venezuela y ha revelado estar encantado con nuestros paisajes. No obstante, hace escasas horas compartió en redes que debido a la inseguridad del país se ha llevado tremendo susto.

En este caso, el artista compartió que le habían robado su celular desde donde crea todo su contenido para sus millones de seguidores, explicando que quedó en shock luego de que un hombre con gorra lo tomó por sorpresa fuera de un estacionamiento y le arrebató el teléfono.

Asimismo, expresó «Es verdad lo que acabo de ver» , hasta que se dio cuenta que realmente le habían jugado una broma, sin embargo se dejó ver muy pálido y asustado. «No, no me molesto pero dije verg# tenía el celular desbloqueado, estuvo buena, estuvo buena, nunca me habían hecho una broma, espectacular. Me dijo dame el celular y se fue corriendo, y yo obvio dije: Cómo lo voy a perseguir y si me mata, no más me preocupaban mis redes y todo eso, como te dije, lo tenia desbloqueado».

Finalmente, hay que recordar que Kunno se estará presentando este próximo jueves 8 de septiembre para el evento Flashmob junto a varios tiktokers reconocidos de nuestro país.

Me hicieron una broma horrible de que me asaltaban y me robaban el celular 😭😂

