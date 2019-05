Lo que una jueza de EE UU dictaminó a favor de Owens-Illinois por expropiación en Venezuela

Entornointeligente.com / Imagen referencial Este martes 21 se dio a conocer que un juzgado de los Estados Unidos ratificó un laudo arbitral por al menos 500 millones de dólares en favor de una unidad de Owens-Illinois Inc. incoada contra Venezuela , con respecto a la expropiación y nacionalización de dos plantas en el año 2010 por parte del gobierno de Hugo Chávez. La información fue corroborada por la jueza Amy Berman Jackson, quien detalló que la ley federal exige que confirme la decisión de 2015 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en favor de Owens-Illinois European Group BV. Según lo reseñó la agencia Reuters, la jueza Jackson rechazó una solicitud de los representantes del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó , con la finalidad de posponer el procedimiento en 120 días para de poder así realizar una “transición ordenada a la democracia”. Lea también: José Guerra rechazó medida del BCV y Sudeban de eliminar los servicios de Visa y Mastercard No obstante, se pudo conocer que el laudo incluye 372,5 millones de dólares de capital, más intereses desde octubre de 2010 y gastos . El cálculo de los intereses posteriores al juicio propuesto por Owens-Illinois no fue considerado, mientras que fue aceptada la tasa propuesta por representantes de Guaidó . Con información de Sumarium

