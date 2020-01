LO QUE TODOS ESPERABAN – Estrella Hurtado se pronuncia sobre el robo de Vanessa Senior (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Estrella Hurtado habló sobre el caso del robo a Vanessa Senior en Chile y pidió que todos fueran un poco más sensibles con este tipo de sucesos. Luego de que la comediante venezolana Vanessa Senior diera a conocer a través de las redes sociales que fue víctima de la delincuencia en Chile , donde se quedó sin ninguna de sus pertenencias, y pidiera ayuda a sus seguidores para encontrar sus cosas y algunos lo tomaran como un juego, su ex novia, Estrella Hurtado , habló sobre este caso.

Según lo que explicó Hurtado a través de sus historias de Instagram, ella había tratado de mantenerse al margen en cuanto a las cosas de Senior para no crear polémica, sin embargo, ante esta situación no pudo dejar pasar el momento viendo la insensibilidad de algunos.

“Como les he dicho yo he tratado de desprenderme de muchas cosas, pero es inevitable que no me entere de lo que está pasando. Yo lo único que les voy a decir señores es que tengamos un poquito más de corazón” , dijo Estrella.

Así mismo, recalcó que “nadie puede alegrarse de las desgracias de nadie pese a lo que te hayan hecho” asegurando que su vida había ido muy bien y que su corazón “noble” no le dejaba desear mal a nadie.

Por último, pidió “respeto, porque muchos de nosotros hemos pasado por esa circunstancia y lo menos que queremos es que se burlen de nosotros”.

Redacción GossipVzla.

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com