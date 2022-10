Lo que Sheryl Rubio y Lasso harán juntos nuevamente (+Video)

Entornointeligente.com /

La actriz venezolana Sheryl Rubio y su ex pareja el cantante venezolano Lasso al parecer se volverán a reencontrar. La artista quien estuvo bastante tiempo alejada de su carrera artística, recientemente anunció a través de las redes sociales su regreso a la música lanzando su nuevo tema «Me Traicione» junto a la cantante Gaby Noya. En este caso, el público estuvo muy emocionado de escuchar cantar nuevamente a la artista en este género tipo balada pop romántica.

Cabe destacar que, con este tema Sheryl había expresado a sus fanáticos que se quedó con muchas ganas de volver al estudio para seguir haciendo música aparte de este nuevo tema con Noya, agregando que espera volver a dedicarle más tiempo a su carrera en la industria de la música.

Ahora bien, Lasso parece haber escuchado el nuevo tema de Sheryl y no dudó en escribirle a su ex para hacer un remix de su tema con Noya, publicando una captura de pantalla de su chat con el cantante quien le dijo «Temazo me traicione» a lo que ambas le respondieron «TEMASSO, obvio @lassomusica».

Seguidamente, los usuarios han enloquecido con la idea de que ambos vuelvan a colaborar juntos, no obstante no se sabe que opinará el esposo de Rubio, el odontologo estadounidense Lucas Shapiro de este tema.

