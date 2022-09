«Lo que se viene es candela»: lo que hay detrás del video de joven disparando en Jamundí

Entornointeligente.com /

En las últimas hora se conoció un video en el que un joven en Jamundí habla de forma intimidante y al finalizar, realiza tiros al aire con un arma. Ante esto, las autoridades locales se pronunciaron, dando parte de tranquilidad.

«Yo les voy a hablar bien claro para que lo tengan bien en cuenta. Aquí solo hay dos maneras de hacer las cosas: bien, mal y como yo las haga. Y mucho ojo que lo que se viene es candela», dice el sujeto y finaliza accionando el arma.

¡Al estilo del nuevo oeste!

Este hombre intimida a los habitantes del barrio Terranova, en Jamundí, Valle del Cauca. pic.twitter.com/ZPaNGU0bby

— TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) September 4, 2022 Lea también: Reportan masacre en el Cauca: Tres personas fueron asesinadas en Santander de Quilichao

Frente a este caso, el alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez, afirmó que aún no se conoce la identidad del joven del video, sin embargo, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía.

«Rechazo categóricamente un video que es viral en redes donde un joven lanza amenazas y hace disparos al aire. Quiero decirles que a los barrios del sur que ya la Fiscalía y las autoridades están revisando el material», argumentó Ramírez.

De acuerdo con habitantes de este municipio vallecaucano, denuncian constantes enfrentamientos entre bandas delincuenciales por el control del territorio y el microtráfico de drogas.

Sin embargo, horas después del hecho y tras labores policiales, el joven implicado apareció y se conoció la verdad detrás de intimidante video.

«Inmediatamente se activaron nuestras labores de inteligencia en coordinación con la Alcaldía del municipio de Jamundí, donde a raíz de todas esas actividades que se hicieron, se logra contactar al joven y a la madre de este muchacho, los cuales hoy llegan a la estación de Policía en compañía del señor Alcalde, a hacer entrega del arma traumática con la cual había realizado unos disparos en vía pública», contó el Coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Según el joven, el video hace parte de una estrategia publicitaria para un video musical en el cual se encuentra trabajando. Pidió disculpas por lo ocurrido e invitó a apoyar el arte de la región.

«Quiero dejar claro que es algo que no volverá a suceder. Quiero invitar a todos los jóvenes a que apoyen el arte, ya que esto puede ayudar a que estos se salgan del mundo de la violencia y traigan algo positivo. El propósito del video era usarlo como parte de una estrategia de marketing, o sea, no es algo real, no es una amenaza, era para promocionar un video musical en el cual estamos trabajando en este momento. Tan pronto como tengamos finalizado el proyecto, vamos a publicarlo y todo el mundo estará en contexto con lo sucedido», contó el protagonista del video que se hizo viral en las redes sociales.

«Yo sabía que el video iba a generar un impacto, pero no sabía que tan negativo, en este momento me voy a comprometer a apoyar a los artistas no solo de Terranova sino de Jamundí y de Cali. Como productor musical los voy a apoyar», finalizó el hombre, quien asegura que trabaja por el arte de la municipalidad.

