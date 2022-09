Lo que se viene ahora para los partidos de la oposición tras el triunfo del Rechazo

Entornointeligente.com /

SANTIAGO.- Era el resultado esperado por los partidos de la oposición, pero sin duda la sorpresa fue la holgura de casi un 62% con que se impuso el Rechazo en el Plebiscito de salida. Ya con la tendencia consolidada, los partidos de Chile Vamos comenzaron a llegar a eso de las 19:30 horas hasta el Hotel Marina en Las Condes, para dar un punto de prensa conjunto. Luego de haber seguido cada uno los resultados en sus respectivas sedes.

Al lugar arribaron también algunos ex convencionales y parlamentarios del bloque para celebrar el triunfo, quienes ingresaban a una sala aledaña al salón habilitado para la prensa.

Los primeros en arribar fueron el presidente de RN, Francisco Chahuán, y el secretario general, Diego Schalper, y un rato después lo hizo la UDI en masa, encabezados por su timonel, Javier Macaya y su secretaria general, María José Hoffmann, cuya llegada fue seguida por un íntimo ce-hache-i, el que luego dio paso a otras muestras públicas en la sala donde estaba la prensa, aunque con una alegría mesurada, pues recalcaban que el triunfo no era de un sector.

Solo esperaron el arribo de la líder de Evópoli, Luz Poblete, para comenzar la conferencia de prensa y donde, según dijo Poblete, venían a ratificar su «compromiso por una buena y nueva Constitución. A partir de mañana nos ponemos a trabajar. Eso es lo más importante, hoy habló la ciudadanía, hablaron los chilenos y chilenas, habló su sentido común». Esto teniendo como base un compromiso con 10 mínimos comunes, suscritos meses atrás por el bloque.

En Chile Vamos, acotan, que la primera señal que tenían que dar pasaba por «cumplir la palabra empeñada» y continuar con el proceso, eso sí, agregan que esto debe ser «en un tiempo acotado y lo más rápido» posible para darle viabilidad a lo que venga. Otras fuentes del bloque creen que esto no puede durar «en total más de 9 meses» y que a fin de año o más tardar en enero del próximo se debe estar votando nuevamente.

Sin embargo, también reconocen que, aunque era la idea inicial de varios, el tiempo los ha llevado a descartar la idea de un Plebiscito de entrada y creen, más bien, que las conversaciones serán sobre el mecanismo para una nueva Constitución y sus reglas. El cual, acotan, debe ser «lo más representativo y ciudadano» posible, y ante la cual recuerdan que la gente se inclinó en 2020 por una nueva Convención, pero también ahora ha ido cobrando fuerza en las encuestas la inclusión de expertos, temas que algunos creen que se deben conjugar.

Dichas tratativas además, creen, que se concentrarán en el Congreso, incluso algunos apuntan al Senado, dado que tanto el presidente de RN, como el de la UDI son senadores.

Cita con Boric: No irán a La Moneda

Primero que todo, en los partidos creen que es necesario que La Moneda reconozca «la derrota», luego de una campaña en que aseguran estuvo marcada por el intervencionismo. Tras la catarsis del Ejecutivo, en la UDI, dicen que la idea es «tender una mano» al Presidente Gabriel Boric, quien si bien debe tener un rol en las futuras negociaciones, estará lejos de tener el protagonismo esta vez, ya que fue el principal líder del Apruebo.

Es por ello que, pese a la invitación del Mandatario a todos los partidos con representación parlamentaria, Chile Vamos no irá mañana a La Moneda. Algo que le transmitieron al titular de la Segpres, Giorgio Jackson , y que incluso el senador Macaya le dijo al propio Presidente, con quien es conocido que dialoga, pues se conocen de sus tiempos en el Cámara de Diputados.

Al respecto, Macaya manifestó que «yo sé que muchos están preocupados que si nos juntamos mañana, pasado, esta semana con el Gobierno, es evidentemente que el Gobierno tiene un rol que jugar en esto es colegislador», añadiendo que antes que todo el Gobierno, tienen que ordenar la casa y no se pueden divorciar de algo que ellos empujaron con mucha fuerza».

«Yo le quiero pedir al Presidente Boric que inicie un proceso de reflexión, nosotros lo haremos como Chile Vamos, mañana los partidos nos juntaremos con nuestros parlamentarios, nuestros ex convencionales y aquellos que estuvieron desplegados por todo Chile, para ver cómo serán las formas y los tiempos para poder cumplir nuestro compromiso», recalcó Chahuán, añadiendo que «los tiempos y las formas son importantes».

Además, Chile Vamos espera no sólo que el Ejecutivo reconozca la derrota, sino que también despeje temas como un posible cambio de gabinete, pues les interesa saber quiénes serán sus interlocutores.

«Justamente se ha rumoreado la posibilidad de un cambio de gabinete, ciertamente nosotros queremos saber cuáles van a ser los interlocutores con los que nosotros vamos a tener que conversar en los próximos días y por otra parte, el Gobierno también tiene que hacer una reflexión interna y nosotros también», apuntó el senador Chahuán.

En RN piensan que tras la derrota del Apruebo se va a producir una tensión grande dentro del Gobierno y que los sectores más moderados de izquierda van a querer que se cambie el gabinete lo antes posible. Pero advierten que si el ajuste ministerial se hace se hace muy pronto «acusa el golpe de la derrota» , por tanto creen que el Mandatario «va a tratar de demorarlo» , aunque no puede hacerlo por mucho tiempo.

Según RN, el cambio de gabinete es un elemento clave de lo que viene, ya que Chile Vamos creen que «uno se entiende» con personas, «hasta que no despeje el tema del cambio de gabinete para nosotros sería medio enredado», agrega una alta fuente.

Los dirigentes de los partidos alcanzaron a ver el discurso del Presidente en el hotel, sobre el mismo, Macaya dijo que «espero la reflexión, que no la vi en este discurso, del Gobierno respecto a las causas de la derrota» . A su vez, Macaya mencionó que hay un «hito importante en el calendario político chilenos que es el 11 de septiembre, y antes de eso tenemos que habernos reunido y trazado las líneas de lo que viene, nuestro compromiso está», afirmando que «no es un desaire» no ir mañana a La Moneda.

«El Gobierno requiere una reflexión profunda y eso requiere tiempo, por lo tanto, decirle al Presidente que no se apure y que no se precipite, tenemos una tarea todos de tener nuestras propias reflexiones, no estaba en el diseño de nadie el resultado que hemos tenido», sostuvo Schalper, llamando a Boric a hacer su propia autocrítica.

«Yo le pido que se reúna con su gabinete y que haga la evaluación de lo que han sido estos meses de Gobierno (…) creo que el Gobierno tiene que sentarse y dedicar todo el tiempo a trazar nuevamente esa hoja de ruta, que no estaba en su programa inicial», dijo la líder de Evópoli, añadiendo que en el mensaje del Mandatario «no sentí la autocrítica». Aunque aún estaban coordinando sus detalles, Chile Vamos espera sostener un nuevo encuentro este lunes, en donde puedan coordinar lo que viene en adelante.

Republicanos y el factor Kast

Por separado Republicanos tuvo su propio punto de prensa en su sede en Las Condes. ¿Quién ganó?: «Chile», con esa arenga inició su discurso el presidente de Republicanos, Rojo Edwards, afirmando que fue el «sentido común» el que se impuso en esta elección.

En el bloque señalaban que el triunfo del Rechazo, si bien lo esperaban, no era el escenario más fácil para ellos al momento de tomar definiciones, pues el partido tiene que ver si participa o no del proceso que viene y lo que harán. Es decir, la tienda debe decidir si estará o no a favor de una nueva Constitución, pues como reconocen en el partido la idea de una nueva Convención no genera interés.

«Presidente Boric, usted ha sido el principal perdedor de esta jornada, para usted fue una derrota aplastante y quiero decir con toda claridad esto marca el término de su gobierno como lo conocíamos (…) Usted no puede liderar una supuesta Convención 2.0, en el futuro los grandes cambios sociales y constitucionales deben discutirse en el Congreso», expresó Edwards, añadiendo que «los chilenos tenemos el derecho a ser consultados». No obstante, agregó que «vamos a participar de todos los procesos políticos venideros».

El triunfo del Rechazo además significó la reaparición de José Antonio Kast, algo que era esperado por Chile Vamos, pues reconocen que el ex presidenciable estuvo en silencio estos meses para no polarizar la elección, pero que ahora es normal que quiera volver a la primera línea.

«Gracias a este Rechazo, Chile tiene una segunda oportunidad. La oportunidad de reconstruir nuestro país y superar el dolor, la miseria y la división que algunos han intentado imponer en Chile», aseveró Kast, asegurando que «millones de chilenos han alzado la voz y han ejercido su voto de manera fuerte y clara para rechazar esta propuesta constitucional ante la intención de la Convención de refundar nuestro querido país». «Presidente Boric: ésta derrota es su derrota», enfatizó Kast.

El Partido de la Gente (PDG), en tanto, tienda que también estuvo por el Rechazo apuntaron a través de un comunicado que «hacemos un llamado a la tranquilidad, a la mesura y la unión de todos los ciudadanos esta noche, para que desde mañana y en conjunto con todos los sectores, podamos trabajar en escribir un texto que nos una, que nos lleve al desarrollo y que garantice los derechos de los ciudadanos sin ideologías, velando por el bien común colectivo».

«Asimismo, hacemos un llamado a toda la clase política y especialmente a la derecha, a trabajar en una propuesta constitucional que contemple los cambios que ellos previamente manifestaron estar disponibles a realizar y también en este tiempo previo, a realizar con los 4/7 en el congreso, las modificaciones necesarias que conduzcan a mejorar la vida de los ciudadanos y con ello demostrar la voluntad de cambio. Esperamos que sean considerados los once puntos que planteó nuestra colectividad días atrás tales como; la defensoría de las víctimas, un estado social y democrático de derecho, reconocimiento de pueblos originarios, entre otros», expresaron. ¿Encontraste algún error? Avísanos

