lo que se sabe de la nueva enfermedad en China

Científicos han estudiado los contagios reportados y hasta el momento no se ha podido determinar si la enfermedad se transmite de persona a persona Recientemente se detectaron más de 30 contagios en China de un virus de origen animal de la familia henipavirus, que ha sido nombrado como langya. Por el momento no se han documentado transmisiones de persona a persona y los síntomas que han presentado los pacientes son leves.

Científicos de China y Singapur publicaron el 9 de agosto datos de este hallazgo en la revista médica The New England Journal of Medicine , luego de que el virus infectara a 35 personas en las provincias de Shandong y de Henan, situadas al este y centro de China, respectivamente.

Los investigadores analizaron la presencia del virus en distintos animales y lo detectaron en especies domésticas como cabras y perros. Entre las especies salvajes notaron una importante presencia en las musarañas, lo que les llevó a concluir que estos mamíferos podrían ser el reservorio natural de langya.

Foto archivo referencial ¿De dónde proviene el virus langya? De acuerdo con las investigaciones, la procedencia de este tipo de henipavirus podría estar relacionada con el contacto directo con animales que son portadores de la enfermedad. El informe de los científicos reveló que los pacientes a quienes les tomaron muestras habían tenido contacto reciente con animales.

El henipavirus se trata de una de las principales causas emergentes de zoonosis en la región de Asia-Pacífico. Esto porque incluye las especies Hendra (HeV) y Nipah (NiV), que mutaron y se transmitieron desde animales a humanos, siendo los murciélagos el principal huésped natural.

Hendra y Nipah, los tipos de henipavirus conocidos -Nipah: este virus es un patógeno zoonótico transmitido principalmente de animales a personas y en ocasiones también de persona a persona mediante comida contaminada. Sus manifestaciones clínicas son diversas y van desde la infección asintomática hasta la infección respiratoria aguda y la encefalitis mortal.

Aunque Nipah solo ha causado algunos brotes limitados en ciertas regiones, sobre todo de Asia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que constituye un problema de salud pública porque infecta a una gran variedad de animales y causa enfermedades graves y letales en personas.

-Hendra: este patógeno afecta fundamentalmente a caballos y humanos, aunque también podría hallarse en otros mamíferos. Fue descubierto en 1994, tras provocar un brote infeccioso en un establo australiano situado en un suburbio en la ciudad de Brisbane. La infección por este virus ocasiona una enfermedad respiratoria aguda y encefalitis grave. Las especies de murciélagos del género Pteropus parecen ser los reservorios naturales del virus.

José Antonio López Guerrero, director del grupo de Neurovirología del Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), señaló en una entrevista para el portal español Cuidate Plus que el langya hasta el momento ha demostrado «ser algo menos virulento». Destacó que no se ha confirmado que pueda contagiarse de persona a persona pero resaltó que al ser un virus de ARN, posee una gran capacidad de adaptación, por lo que recomienda hacerle seguimiento.

Síntomas del langya Imagen referencial Los síntomas asociados a un henipavirus son fiebre, tos, dolores en los músculos, náuseas, dolor de cabeza y vómitos. No obstante, el estudio realizado por los científicos de China y Singapur, en el que evaluaron a fondo a los 35 contagiados de langya, reveló que los síntomas fueron los siguientes:

-Fiebre (en el 100 % de los pacientes)

-Fatiga (en el 54 % de los pacientes)

-Tos y pérdida de apetito (en el 50 % de los pacientes)

-Dolor muscular (en el 46 % de los pacientes)

-Náuseas (en el 38 % de los pacientes)

-Dolor de cabeza (en el 35 % de los pacientes)

-Vómitos (en el 35 % de los pacientes)

Además, algunos de los casos también tenían bajas de plaquetas en sangre, descenso del número de glóbulos blancos y un deterioro de la función hepática y renal.

Los 35 pacientes estudiados no mantuvieron ningún contacto estrecho entre ellos antes de manifestar síntomas, de acuerdo con la investigación. Los expertos realizaron un seguimiento de los familiares de nueve de los contagiados y ninguno adquirió el virus.

No obstante, los investigadores destacan en su artículo que esta muestra de pacientes es «demasiado pequeña para determinar el estatus de la transmisión de humano a humano».

Por el momento, la OMS no ha emitido un comunicado oficial sobre el langya y lo que representa esta enfermedad.

