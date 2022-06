Lo que nos queda del Jubileo de Platino

Entornointeligente.com /

Todo transcurrió como se esperaba, nada falló. Y lo mejor es que la reina Isabel II pudo compartir desde el balcón más de lo previsto. Ya es historia la imagen de la soberana británica vestida de verde, pero más allá de eso, hizo explícito su compromiso de continuar sirviendo a su reino y que para ello cuenta con el apoyo de su familia.

La Reina en su última salida al balcón del Buckingham, después de desfile, saludó y envió un mensaje muy claro con esa selección de Carlos, William y George. La Reina dijo que allí estaba el presente y futuro de la monarquía británica representada en cuatro generaciones.

A través del comunicado que emitió posteriormente desde el palacio de Buckingham aclaró que aunque no estuviese en todos los eventos su corazón si estaba allí: «Mi corazón ha estado con todos ustedes; y sigo comprometida a servirles lo mejor que pueda, con el apoyo de mi familia».

El Gold State Coach todo un símbolo de la monarquía donde la tecnología se hizo presente

Más adelante agradeció la amabilidad, la alegría y la familiaridad tan evidentes en los últimos días, subrayó que espera que se sienta un renovado sentido de la unión en los años que están por venir.

Los más pequeños de la familia disfrutaron y demostraron que son unos niños que han crecido en un ambiente menos restringido que el de su abuelo, el príncipe Carlos. Sobre todo el príncipe Louis, quien acaparó el objetivo de las cámaras por su espontaneidad en sus dos apariciones.

Otro aspecto importante que se hizo evidente es como la duquesa de Cambridge está involucrada en la educación de sus hijos. Si bien tiene un personal que la apoya en atender a los tres niños, sin embargo es ella quien está al frente, atenta a cada reacción, lo que evidencia que atrás quedó el tiempo de las institutrices, quienes se hacían cargo de la educación de los pequeños príncipes y princesas.

El futuro rey de Inglaterra en su rol de abuelo

Pero estas celebraciones también sirvieron para dar a conocer a futuros nuevos integrantes de la familia real británica, como es el caso de Lindsay Wallace, la novia de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y nieto de Isabel II. Su debut oficial se produjo en el hipódromo de Epsom donde se corrió el Derby y al día siguiente apareció en el palco de las personalidades al lado de Peter. Ellos son amigos desde la infancia, aunque fue después del divorcio del nieto mayor de la reina cuando surgió el romance. Por lo tanto se espera que pronto anuncien su boda.

Este Jubileo de Platino también ha dejado otro mensaje y es la relación de Isabel II con todos los británicos. El hecho de haber seleccionado a una figura como el osito Paddintong lo deja claro. Este personaje creado en la década de los 50 por Michael Bond es un emigrante cuyas historias lo llevan a convertirse en todo una estrella en Reino Unido. El osito ahora es un invitado de la monarca, quien nos revela que en su cartera pueden haber verdaderas sorpresas y que para ella nada británico le es ajeno, como la melodía de We will rock you y que a su edad el humor sigue presente.

El príncipe Louis se mostró muy cariñoso con su madre, la duquesa de Cambridge

Los primos en un momento de conversación durante el desfile

Mike Tindall, yerno de la princesa Ana, con su hija Mia Tindall

El laureado chef Heston Blumenthal, otro motivo de orgullo para los británicos, se paseó en uno de los carros que desfilaron

La modelo Kate Moss también desfiló en honor a la reina Isabel II

Linsan Wallace, junto a su novio Peter Phillips, nieto de Isabel II

Naomi Campbell, otra súper modelo en el desfile

Katherine Jenkins, famosa mezzosoprano británica

