Lo que necesitas saber sobre Santi Giménez, Edson Álvarez y Erick Gutiérrez en la Eredivisie 2022-23

Entornointeligente.com /

Todo está listo para la temporada 2022-23 de la Eredivisie , liga que podrás disfrutar por ESPN y Star+ , que inicia el sábado 6 de agosto con el campeón de la campaña 2021-22, Ajax, enfrentándose al Fortuna Sittard en el Wagner & Partners Stadion.

La nueva campaña de la Primera División de los Países Bajos promete ser muy especial para los aficionados mexicanos con futbolistas ex Liga MX en los equipos más importantes del campeonato holandés y hay grandes posibilidades de que en lasúntimas horas se concrete la llegada de Jorge Sánchez a territorio neerlandés.

Edson Álvarez | Ajax El ‘ Machín ‘ se ha posicionado como uno de los mejores jugadores mexicanos en el Viejo Continente gracias a sus buenas actuaciones con el Ajax , equipo en el que se ha convertido en un referente de la plantilla.

Edson Álvarez , de 24 años, tiene tres años en la Eredivisie y presume de dos títulos de Primera División así como dos Copas de los Países Bajos. En la temporada 2021-22, el mexicano disputó 31 partidos en el campeonato holandés, anotó cinco goles, sumó una asistencia y registró 2,337 minutos.

Con la salida de Erik ten Hag de la dirección técnica para tomar las riendas del Manchester United , surgieron rumores de que El ‘Machín’ podría dejar el Ajax para unirse a los Red Devils, sin embargo, todo parece indicar que el Edson Álvarez seguirá una campaña más en Ámsterdam y se perfila para ser uno de los líderes del equipo.

Ajax abre la temporada contra Fortuna Sittad | 6 de agosto | 9:30 (CDMX)

Santi Giménez, Edson Álvarez y Erick Gutiérrez en la liga holandesa 2022-23 ESPN Erick Gutiérrez | PSV El ‘Guti’ ha logrado revertir su situación en los Países Bajos luego de años difíciles en la plantilla de Eindhoven , al tener pocos minutos producto de lesiones, bajo nivel y también falta de confianza de sus entrenadores.

Sin embargo, en la campaña 2021-22, el originario de Ahome (Los Mochis, Sinaloa) pasó a tener un rol protagonista en el equipo que le permitió disputar 25 partidos en la Eredivisie en los que sumó tres asistencias y una anotación. Erick Gutiérrez también tuvo destacadas actuaciones en la Europa League que le hicieron ganarse la confianza de Roger Schmidt , quien decidió no continuar en el PSV para tomar las riendas del Benfica de Portugal.

Para la nueva campaña del balompié holandés, Erick Guiérrez deberá trabajar al máximo para ganarse la confianza de Ruud van Nistelrooy , nuevo timonel del conjunto de Eindhoven , y con un año de contrato, tiene la posibilidad de renovar con el PSV o buscar salir el próximo verano como jugador libre.

PSV abre la temporada contra Emmen | 6 de agosto | 13:00 (CDMX)

Santiago Giménez | Ferenoord El ‘ Chaquito ‘ Giménez protagonizó uno de los fichajes más sonados de la ventana de transferencias en la Liga MX al dejar Cruz Azul y firmar con el Feyenoord , uno de los clubes más importantes y de mayor tradición en los Países Bajos.

Santiago Giménez era la apuesta de la directiva cementera para ser el referente ofensivo de la plantilla para el Apertura 2022, por lo que al club no le fue fácil desprenderse de sus servicios, pero mostraron su apoyo al delantero de 21 años para cumplir su sueño de jugar en el Viejo Continente y consolidarse como uno de los jugadores más importantes del futbol azteca.

Santiago ha mostrado tener carácter y capacidad para competir contra los mejores jugadores y se espera que pueda adaptarse rápidamente al futbol de la Eredivisie . En caso de consolidarse en el Feyenoord , el ‘Chaquito’ Giménez podría soñar con ser el centro delantero titular de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar.

Feyenoord abre la temporada contra Vitesse | 7 de agosto | 7:30 (CDMX)

Santiago Giménez sonríe en su presentación con el Feyenoord EPA-EFE Enfrentamientos de los jugadores mexicanos en la Eredivisie Uno de los principales atractivos de la nueva temporada holandesa para los hinchas aztecas será ver los encuentros entre mexicanos. Cabe destacar que los partidos entre Ajax, PSV y Feyenoord son considerados de alta importancia para sus respectivas aficiones debido a la gran rivalidad que existe entre ellos.

A continuación, te compartimos las fechas de los enfrentamientos aztecas en la Eredivisie :

PSV vs. Feyenoord | 18 de septiembre Ajax vs. PSV | 6 de noviembre Feyernoord vs. Aja x | 22 de enero Feyenoord vs. PSV | 5 de febrero Ajax vs. Feyenoord | 19 de marzo PSV vs. Ajax | 23 de abril Refuerzos del Ajax, PSV y Feyenoord para esta temporada Para la temporada 2022-23, los principales clubes de la Eredivisie han tenido una movida ventana de transferencias. A continuación, te compartimos los refuerzos confirmados del Ajax, PSV y Feyenoord.

AJAX

Steven Bergwijn Calvin Bassey Brian Brobbey Owen Wingdal Francisco Conceição PSV

Guus Til Luuk de Jong Walter Benítez Xavi Simmons Boy Waterman Ki-Jana Hoever Sávio Jarrad Branthwaite FEYENOORD

Santiago Giménez Quinten Timber Javairô Dilrosun Sebastian Szymanski Mats Wieffer Danilo Pereira Mohamed Taabouni Jacob Rasmussen Oussama Idrissi

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com