Lo que necesitas saber sobre los cambios en las reglas de MLB para 2023

¡Se acerca el cambio a las Grandes Ligas! El viernes, el comité de competencia de Major League Baseball votó para implementar cambios en las reglas que comenzarán en 2023. Todas estas reglas han estado vigentes en las ligas menores durante las temporadas anteriores, lo que lleva a cambios de gran alcance en el ritmo de juego y la acción en el campo.

Las reglas incluyen un reloj de pitcheo por primera vez, la eliminación de la formación especial a la defensiva, bases más grandes y un límite de cuántas veces un lanzador puede salirse de la goma. Aquí encontrará todo lo que necesitas saber sobre las nuevas reglas, lo que significarán para los jugadores y cómo es probable que cambie el juego.

La formación especial o ‘shift’ La nueva regla: En el momento de hacer un lanzamiento, será necesario que haya cuatro jugadores de cuadro en la tierra y dos a cada lado de la segunda base. Los jugadores podrán moverse tan pronto como la pelota abandone la mano del lanzador.

Cómo se hará cumplir: Si el equipo que batea alcanza la base y los corredores avanzan sobre una bola golpeada bajo la violación, el juego continúa sin penalidades. Si la jugada tiene alguna otra consecuencia (un out, un sacrificio, etc.), el equipo que golpea puede decidir si acepta la sanción (lo que agregaría una bola a la cuenta del bateador) o la rechaza, y la jugada se mantiene como se desarrolló.

Lo que están tratando de cambiar: El promedio de bateo de toda la liga ha bajado a .243 esta temporada, el más bajo desde 1968. La falta de sencillos en particular está en el corazón del declive, siendo la tasa de este año de 5.35 por equipo, la cuarta más baja en la historia de la MLB, y las temporadas 2021, 2020 y 2019 ocuparon los tres lugares antes de este año en la lista de todos los tiempos.

Lo que significa en las menores: Durante los primeros dos meses de esta temporada de ligas menores, en los niveles inferiores de las menores donde se regulan las formaciones especiales, el promedio de bateo en bolas en juego por parte de los bateadores zurdos aumentó ocho puntos . En Triple-A, donde las formaciones no están prohibidas, solo subió tres puntos.

Lo que dicen los jugadores: Sería difícil encontrar un bateador, especialmente uno zurdo, que no esté de acuerdo con eliminar el ‘shift’. «Al crecer, nunca tuvimos eso», dijo el jardinero de los Dodgers Joey Gallo a principios de esta temporada. «Es difícil adaptarse porque no era algo en las menores… Con el tiempo, se ha vuelto más extremo y más efectivo. Desde el punto de vista de un bateador, es algo que podría cambiarse».

Tal vez sorprendentemente, algunos lanzadores también están de acuerdo con el movimiento.

«Mi mayor queja sobre el ‘shift’ es, ¿cómo se lo explicas a los niños?», dijo el relevista de los Phillies David Robertson . «¿De qué sirve tener un campocorto si él no puede jugar como campocorto?»

Reloj de pitcheo La nueva regla: Los lanzadores tendrán 15 segundos para hacer un lanzamiento con las bases vacías y 20 segundos con un corredor en base. Los bateadores deberán estar en la caja de bateo restando ocho segundos en el reloj de pitcheo.

Cómo se hará cumplir: Si un lanzador no ha iniciado «el movimiento para hacer un lanzamiento» antes de que expire el reloj, se le cantará una bola. Si un bateador se demora en entrar a la caja, será sancionado con un strike.

Lo que están tratando de cambiar: El tiempo promedio de un juego de Grandes Ligas de nueve entradas en 2022 es de 3 horas, 4 minutos, que en realidad es una disminución de seis minutos con respecto al total del año pasado, donde se estableció la marca de todos los tiempos, pero el tiempo de juego ha aumentado constantemente desde que cruzó por primera vez la marca de las 3 horas en 2014.

Si bien no está directamente correlacionado, El rastreador de ritmo de lanzamientos de Statcast muestra que 108 lanzadores han promediado al menos 20 segundos por lanzamiento con las bases vacías esta temporada, liderados por el cerrador de los Atlanta Braves Kenley Jansen con 26.1 segundos entre lanzamientos.

Lo que significa en las menores: Cuando comenzó una aplicación más estricta del reloj de pitcheo, basado en un reloj de 14 segundos con las bases vacías y un reloj de 18 segundos con corredores en circulación, en las menores a principios de esta temporada, los resultados fueron inmediatos. En los primeros 132 juegos de ligas menores bajo las nuevas reglas, el tiempo promedio de juego fue de 2 horas, 39 minutos. Eso es 20 minutos menos que el tiempo promedio de un conjunto de control de 335 juegos sin reloj para comenzar la temporada (2 horas, 59 minutos) y 24 minutos menos que el promedio de la temporada 2021 (3 horas, 3 minutos de promedio).

Lo que dicen los jugadores: Ha habido reacciones mixtas al reloj de pitcheo, con relevistas veteranos preocupados por apresurarse en situaciones de alto apalancamiento. Pero muchos jugadores jóvenes que han pasado tiempo en las menores durante las últimas dos temporadas ya están acostumbrados. Además de las nuevas reglas de para sorprender a los corredores, que están vinculadas al reloj de pitcheo, esto seguramente creará el mayor debate entre los jugadores.

Movimiento para sorprender al corredor o ‘pickoffs’ La nueva regla: Los ‘pickoffs’ ahora se consideran una versión de «desenganches», que consisten en cualquier momento en que el lanzador hace un intento de ‘pickoff’, finge un ‘pickoff’ o se sale de la goma de lanzar, también como cuando la defensa pide tiempo. A los lanzadores se les permite dos desvinculaciones por aparición al plato sin penalización.

Cómo se hará cumplir: Después de una tercera vez que se salga, el lanzador será cargado con un balk, a menos que al menos un jugador ofensivo avance una base.

Lo que están tratando de cambiar: La falta de acción en los senderos ha sido una preocupación de MLB en los recientes intentos de mejorar la estética del deporte, con el descenso en el promedio de bases robadas por equipo a 0.51 por partido en 2022 desde 0.66 hace una década. (En las décadas de 1980 y 1990, las tasas de bases robadas rondaban el rango de 0.75).

Lo que significa en las menores: En 2021, cuando entraron en vigencia las reglas de ‘pickoff’ en Clase A sencilla y Clase A alta, los intentos de bases robadas se dispararon. Este año, a medida que las reglas se expandieron a todas las ligas, el béisbol está experimentando grandes ganancias en todas las ligas menores, aunque picos ligeramente menos drásticos. Según MLB.com, la tasa de intentos de bases robadas en las menores es de hasta 2.85 intentos por partido en lo que va del año; ningún equipo de las mayores promedió ni siquiera una el año pasado.

Bases más grandes La nueva regla: Las bases se incrementarán de 15 pulgadas a 18 pulgadas.

Lo que están tratando de cambiar: El aumento en el tamaño de las bases debería reducir las lesiones a su alrededor mientras aumenta los intentos de robo de base.

Lo que significa en las menores: En Triple-A, la primera temporada de bases más grandes no supuso un gran cambio por sí sola, pero en los niveles inferiores, las bases más grandes se combinaron con las reglas sobre los ‘pickoffs’ se vieron grandes aumentos en los robos por cada nueve entradas. Sin embargo, incluso combinado con las reglas de salirse de la goma de lanzar, MLB no cree que ninguno de los cambios lleve a que los equipos no puedan controlar el juego de la carrera.

