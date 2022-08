Lo que la historia no absolverá

Entornointeligente.com /

Ampararse en los necesitados y pobres de un país, quienes nunca fueron representados por dichos gobernantes que lo único que hicieron fue aumentar sus riquezas mientras la población soporta la peor crisis de la historia. Sin trabajo, con una inflación galopante y a días de un ajuste criminal, merece el más grande de los desprecios.

Los que se postulan para gobernar lo hacen para servir a los ciudadanos de una Nación, como lo es en este caso Argentina y, no para ser servidos y pretender tributos y fanatismo de la gente que apenas les alcanza la plata para sobrevivir. Estos gobiernos populistas, lo único que hacen es invertir la situación poniéndose sobre un pedestal por encima de los demás mortales y desde ese lugar hacer que la gente los idolatre mostrándose como los supuestos salvadores de la patria cuando en realidad son parásitos que viven y se enriquecen del estado escudándose en los más necesitados.

Sembraron pobreza y ahora pretenden recibir que se derrame sangre para salvarla de la justicia que la condena por fraude al estado. El mayor tributo de un pueblo sufrido y hambreado que ahora se le pide semejante sacrificio para salvarla de sus actos vergonzosos como lo es el zaqueo a las arcas del estado.

Ellos cometieron la mala praxis política, no hace falta culpar a todo el mundo, la crisis que nos acomete se la debemos a ellos, quienes gobiernan en esta gestión de gobierno y gobernaron tres gestiones anteriores, los hechos de corrupción fueron escandalosos y se robaron miles de millones de dólares para pretender incitar a la población a una pueblada injustificada sólo para satisfacer a una señora que esta siendo juzgada por un tribunal.

Como legalmente no tienen argumentos para debatir las pruebas en contra que son contundentes, la señora apela al pueblo, el mismo pueblo que durante años no escuchó, obreros y trabajadores que no perciben un aumento de sueldo desde hace meses en medio de una inflación galopante, ciudadanos que viven aterrados por el delito y el narco tráfico que no tiene límites en las calles y los barrios del conurbano bonaerence ante quienes las autoridades hacen oídos sordos para atender dichos reclamos. Ahora ella pide tal sacrificio.

Veremos hasta que punto el pueblo olvidado acatará el llamado como un canto de sirena que sólo traerá al país más hambre y más miseria. Enfrentamientos entre civiles, desacato a las autoridades que cuando te condenan son los malos y cuando te absuelven son los buenos. Caos y anarquía, frente a un gobierno débil y pusilánime orquestado por ella misma que no sabe el peligro a que se expone al incitar a la violencia y al insulto en las calles.

Ojala se retraten de dicha locura y como un ciudadano más se presente ante la justicia a demostrar su inocencia como le corresponde a cualquier persona de bien y no utilice las herramientas del estado Nacional para fines egoístas y fraudulentos como pretenden hacer.

Carlos Polleé

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

