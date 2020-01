Lo que hay que saber de los Globos de Oro: cuándo son, dónde verlos y quién presenta

Entornointeligente.com /

La temporada de premios del cine se pone formalmente en marcha este domingo, con una de las ceremonias de mayor importancia luego de los Oscar: los Globos de Oro , que desde 1944 organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA). Y hay mucho para repasar.

La edición de este 5 de enero será la 77° de la historia, y se celebrará en el hotel The Beverly Hilton de Los Ángeles. El anfitrión será el comediante Ricky Gervais , quien ya tiene experiencia en ese rol, y ayer se dieron a conocer algunas de las personas encargadas de presentar premios.

En esa lista figuran la colombiana Sofía Vergara, la mexicana Salma Hayek y la cubana Ana de Armas , además de Scarlett Johansson, Rami Malek, Charlize Theron, Daniel Craig, Chris Evans, Margot Robbie, Harvey Keitel, Dakota Fanning, Kerry Washington, Octavia Spencer, Amy Poehler, Tiffany Haddish, Glenn Close, Will Ferrell, Kate McKinnon, Ted Danson, Pierce Brosnan y Tim Allen, entre otros.

La ceremonia propiamente dicha, de la que participarán todos ellos, comenzará a las 22.00 (hora uruguaya) y será transmitida en directo por TNT , canal de cable que comenzará su transmisión una hora antes. Además, desde las 20.00, E! Entertainment estará como siempre con la alfombra roja y todos los detalles de los looks.

categorías Los nominados La película Marriage Story de Noah Baumbach, y disponible en Netflix, parte como aspirante destacada con seis nominaciones, una más que las que tienen El irlandés de Martin Scorsese (también en Netflix), y Había una vez… en Hollywood , de Quentin Tarantino.

En cuanto a la producción televisiva, las series Chernobyl (HBO), The Crown (Netflix) y Unbelievable (Netflix) dominan las nominaciones con cuatro candidaturas por cabeza.

Acá, todos los nominados para esta edición.

New this year! We’re working toward a more sustainable #GoldenGlobes by serving an all-vegan menu on January 5th. https://t.co/wJRyCXv7KW

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 2, 2020 En esa línea, también se supo que la alfombra roja será reutilizada en el futuro, y que el agua será servida en botellas de cristal, para reducir el consumo de plástico en la jornada.

