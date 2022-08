Lo que el enfrentamiento Dodgers-Mets de esta semana puede enseñarnos sobre un posible choque en octubre

Entornointeligente.com /

Durante los próximos tres días, los dueños de los dos mejores récords de la Liga Nacional compartirán el terreno cuando los New York Mets reciban a los Los Angeles Dodgers por tres juegos en Citi Field.

Con poco más de un mes para que termine la temporada regular antes de que comiencen los playoffs de la MLB, es el momento perfecto para comenzar a pensar en lo que podría significar un enfrentamiento entre dos pesos pesados de 2022 en octubre, por lo que le preguntamos a los expertos en MLB de ESPN Bradford Doolittle, Alden González, Joon Lee y David Schoenfield para opinar sobre lo que la serie de esta semana puede decirnos sobre un posible choque en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers tienen una ventaja de 7.5 juegos sobre los Mets por el mejor récord de la Liga Nacional. ¿Cuánto refleja esto la diferencia entre los dos equipos en una serie de playoffs? Doolittle: El calificativo «en una serie de playoffs» es la clave con esta pregunta. En términos de la brecha de la temporada regular, no es un reflejo de la diferencia real porque en realidad debería ser al menos el doble. En términos de un ritmo de victorias de 162 juegos basado en el diferencial de carreras, los Dodgers están en 116.6, con los Mets en 98.1. Si bien los Dodgers deberían ser los favoritos en todas las series de playoffs que jueguen, la brecha se cierra considerablemente cuando el uso de jugadores se vuelve más concentrado y hace que la profundidad sea un factor menos importante. En ese sentido, la capacidad de los Mets para alinear a Jacob deGrom y Max Scherzer en una serie de playoffs es un gran empate, especialmente si los problemas de lesiones en la rotación de los Dodgers se extienden hasta octubre. Los Dodgers son grandes favoritos, pero no al nivel sugerido por los diferenciales de carreras.

Lee: No le doy mucha importancia a los récords de la temporada regular. Los equipos comodines regularmente asaltan los playoffs porque se calentaron en el momento adecuado. Ganar la temporada regular no significa nada si tienes frío en el momento equivocado del año. Los Dodgers tienen el roster más talentoso del béisbol, pero los Mets están a la altura, especialmente cuando deGrom y Scherzer están en su mejor momento. Un equipo de los Mets con dos ases subiendo al montículo potencialmente varias veces en una serie de playoffs siempre tendrá la oportunidad de ganar.

Selecciones Editoriales Dodgers colocan en lista de lesionados a Gonsolin 1d ESPN Lo que ha significado el nuevo formato de playoffs de MLB en lo que va del año, y cómo podría mejorarse 3d Bradford Doolittle | ESPN MLB Power Rankings Semana 20: ¿Dónde se ubica cada equipo en la última semana de agosto? 5d ESPN Digital 2 Relacionado Schoenfield: No significa mucho. Solo miren el año pasado, cuando los Bravos de 88 victorias vencieron a los Cerveceros de 95 victorias, los Dodgers de 106 victorias y los Astros de 95 victorias. Revisé las últimas cinco postemporadas (sin incluir el 2020) y miré todas las series (sin incluir los juegos de comodines) en las que un equipo había ganado al menos siete juegos más que su oponente. El mejor equipo ha tenido marca de 11-7 en esas series desde 2016, pero 0-4 la temporada pasada y 1-2 en 2019, cuando los Nacionales con 93 victorias vencieron a los Dodgers con 106 victorias y a los Astros con 107 victorias. Es posible que recuerden a cierto lanzador abridor de ese equipo que ahora lanza para los Mets.

González: No estoy de acuerdo y diré que sí significa algo, no porque los mejores equipos suelen ganar series de playoffs (no lo hacen), pero porque los Dodgers han demostrado ser élites en la limitación de carreras. Lo han dominado, en realidad. No hay otra forma de explicar el dominio que han tenido de jugadores como Tony Gonsolin , Tyler Anderson y Evan Phillips , entre otros. Ya sea para dar forma al pitcheo, planificar el juego, posicionar a la defensiva o tener buenos fundamentos, o todo lo anterior, los Dodgers son muy buenos en el simple hecho de evitar que el equipo contrario anote. Su personal está en camino de liderar las mayores en efectividad por cuarto año consecutivo. En los dos años anteriores, 2017 y 2018, terminó segundo. Ese tipo de cosas no siempre aparecen en una serie corta, pero seguramente hace que un equipo sea menos vulnerable a las lesiones.

¿Qué hace que los Dodgers sean tan dominantes y cómo pueden los fanáticos ver eso en acción durante la serie de esta semana? Lee: Profundidad, profundidad, profundidad. Miren el talento de primer nivel en la lista de los Dodgers y verán un grupo de jugadores que no solo están por encima del promedio de la liga, sino que también se encuentran entre los mejores en su posición. Mookie Betts está en camino de tener la mejor temporada de bateo de poder de su carrera. Freddie Freeman ha demostrado ser una adición dinámica a la alineación, y Trea Turner es uno de los mejores jugadores de cinco herramientas del juego. Y eso incluso antes de también entrar en las temporadas de Will Smith y Gavin Lux . Esto se extiende al lado de los lanzadores donde, a pesar de las lesiones de Walker Buehler y Clayton Kershaw , L.A. ha visto el éxito de Gonsolin, Julio Urías y Anderson, quienes han ayudado a tomar el relevo en la rotación.

Doolittle: Es difícil visualizar una profundidad superior, por lo que hay dos preguntas que puede hacer sobre casi todos los jugadores que aparecen en la pantalla: ¿En qué posición de la jerarquía de talento se ubicaría este jugador, por ejemplo, en Milwaukee? Los Cerveceros son un equipo fronterizo de los playoffs, pero muchos de los mejores 15-20 jugadores de los Dodgers se clasificarían entre los 5 o 10 primeros de los Cerveceros (o los equipos más sólidos pero no de élite). La otra pregunta, si es alguien por quien los Dodgers cambiaron o firmaron como agente libre: ¿Este jugador es mejor con los Dodgers de lo que era antes de llegar a Los Ángeles? Es increíble la frecuencia con la que sucede.

González: Miren lo mejor de su alineación. Betts, Turner y Freeman se encuentran entre los mejores en el deporte en combinar disciplina con poder, y ese enfoque se filtra al resto de la alineación. La ofensiva de los Dodgers es insoportable porque es simplemente implacable. Persiguen la menor cantidad de lanzamientos en las mayores, pero también se encuentran entre los mejores para capitalizar los errores. Las medias entradas pueden convertirse rápidamente en una bola de nieve, y una debe ser esencialmente perfecta para ser efectiva. Esto es todo lo que necesita saber: el hombre que ha estado más tiempo en el puesto número 9 de su alineación, Lux, está promediando .293/.369/.433.

Schoenfield: De alguna manera, sigue siendo la calidad y la profundidad de la rotación de abridores, incluso sin Buehler y tal vez incluso sin Kershaw. Todavía tienen a Urías, quien tiene marca de 34-10 con 2.68 en las últimas dos temporadas. Tienen a Gonsolin, a quien seguimos esperando que retroceda, pero tiene marca de 16-1 con efectividad de 2.10 mientras mantiene a los bateadores en un promedio de .169. Anderson tiene marca de 13-2 con efectividad de 2.69 mientras mantiene a los bateadores en un OPS de .620. Luego tienes a Andrew Heaney , quien entre combates en la lista de lesionados ha ponchado a 62 bateadores en 41 2/3 entradas. Ya está sano… y también Dustin May , que está de vuelta de la cirugía Tommy John y se ve genial. La tensión en el antebrazo de Gonsolin que acaba de ponerlo en la lista de lesionados es sin duda una preocupación, pero ahora se espera que Kershaw regrese y podría comenzar el partido del jueves contra los Mets o el viernes contra los Padres.

¿Cuál es la mayor interrogante de los Dodgers para la postemporada? Doolittle: Tiene que ser la rotación y, recuerden, el rompecabezas de Los Ángeles cuando se trata de entradas se complicó mucho durante su derrota en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Bravos el año pasado. No sabemos qué va a pasar con Gonsolin, y tenemos que ver si la espalda de Kershaw va a ser un problema continuo. May acaba de regresar y Anderson no está probado como lanzador de octubre. Tan bueno como es el personal, ¿seguirá sintiéndose así cuando comience a enfrentarse a jugadores como Scherzer, deGrom, Max Fried y otros?

González: Es la novena entrada. Craig Kimbrel comenzó la semana con efectividad de 4.26 y WHIP de 1.49, mientras luce una tasa de ponches del 28.9%, la peor de su carrera. Su primer salvamento de una carrera de la temporada no llegó hasta mediados de agosto. Existe la creencia dentro de los Dodgers de que Kimbrel es el cerrador o no tiene un papel, lo que hace que uno se pregunte si entrará en el roster de postemporada. Una cosa es segura: los Dodgers son un mejor equipo si Kimbrel es lo suficientemente bueno para tomar la pelota cuando es tarde y está cerrado el partido. Alarga su bullpen y permite que otros se ubiquen en roles más apropiados, razón por la cual le darán a Kimbrel todas las oportunidades de demostrar su capacidad en lo que resta de esta temporada. Pero tendrá que ganárselo.

Lee: Esto es como elegir al peor miembro de The Beatles. Puedes elegir, pero cualquier miembro sigue siendo mejor que la mayoría de los otros músicos. La rotación representa el mayor punto débil del equipo en este momento. Kershaw está en su segundo período en la lista de lesionados, mientras que Buehler está fuera por el resto de la temporada. Gonsolin, Urías, Anderson, Heaney y May han podido llevar la carga hasta ahora, pero lo que sucede cuando las entradas se acumulan para cuando lleguemos a octubre está en el aire. Con Gonsolin en la lista de lesionados con una distensión en el antebrazo, las preguntas solo se harán más grandes mientras el equipo espera el regreso de Kershaw.

Schoenfield: También voy por la novena entrada. El problema es que el manager Dave Roberts todavía no tiene un cerrador en el que pueda confiar. No confiaba en Kenley Jansen hace un año y eso terminó lastimando a los Dodgers cuando usaron a Scherzer para cerrar la serie de los Gigantes (Scherzer terminó no estando disponible hasta más adelante en esa serie). Se las arreglaron en la postemporada de 2020 usando varios cerradores, pero ese es un plan arriesgado. Tal vez sea Kimbrel, quien de todos modos tiene una historia de postemporada muy inestable. Quizá sea Blake Treinen , que se está rehabilitando en Triple-A. Tal vez sea May o tal vez usen un comité de cerradores en octubre. No importa: es un gran signo de interrogación.

¿Hay alguna ventaja que tengan los Mets que puedan aprovechar si estos equipos se enfrentan en octubre? González: Sí, Scherzer y deGrom. Esa es la respuesta de los Mets a la superioridad general de los Dodgers y, a menudo, ese es el tipo de cosas que triunfan en la postemporada. Los Dodgers experimentaron eso por sí mismos en 2019, cuando un equipo de los Washington Nationals encabezado por Scherzer y Stephen Strasburg los sorprendió en la primera vuelta. A pesar de la profundidad y el talento de los Dodgers, no hay mucho que puedan hacer si Scherzer y deGrom están en su juego. Solo ellos pueden llevar a los Mets a la Serie Mundial, aunque ciertamente también cuentan con mucha ayuda. Sin faltarle el respeto al historial de Kershaw, la confiabilidad de Julio Urías o la reciente excelencia de Gonsolin y Anderson, pero sin Buehler, los Dodgers no tienen a nadie que pueda llegar a ese nivel.

Doolittle: He insistido lo suficiente en la rotación, así que déjame preguntarte esto: ¿A quién preferirías que cerrara un juego de una sola carrera en este momento, Edwin Díaz o alguien de los Dodgers?

Lee: Al igual que los Dodgers, los Mets cuentan con una gran profundidad en su alineación. Cualquier cuerpo de lanzadores que enfrente a New York necesita pasar por Francisco Lindor , Jeff McNeil , Starling Marte , Pete Alonso , Brandon Nimmo y Mark Canha , todos ellos teniendo fuertes temporadas en el plato. Si los Mets pueden explotar un cuerpo de lanzadores desgastado, esa es una ventaja que podrían tener sobre los Dodgers.

Schoenfield: Simplemente menciono esto por lo que vale: Turner es un bateador de por vida de .228/.274/.287 en 39 juegos de postemporada. Betts tiene promedio de .272/.350/.408 con solo cuatro jonrones en 51 juegos, números buenos, pero que no se asemejan a los números que suele registrar en la temporada regular. Si esos dos luchan en la parte superior de la alineación, ¿esperan tipos propensos a poncharse como Cody Bellinger y Joey Gallo para tomar la estafeta?

¿Cuál es la mayor interrogante de los Mets para la postemporada? Doolittle: Pasar de los abridores a Díaz será el mayor desafío para el manager Buck Showalter. Habrá un foco brillante en Adam Ottavino , Seth Lugo , Mychal Givens y el resto.

González: Estoy de acuerdo con Brad sobre el bullpen, y podría estar yendo en la dirección equivocada en la recta final. Los relevistas de los Mets iniciaron la semana con efectividad de 4.00 en el mes de agosto, aunque Edwin Díaz sigue destacándose. Trevor May y Mychal Givens en particular realmente necesitan revisar estos últimas cinco semanas.

Lee: Los Mets se encuentran con falta de producción ofensiva desde el puesto de receptor, con Tomas Nido actualmente tomando la mayor parte del tiempo de juego mientras batea .221/.,266/.261 sin jonrones y -0.4 bWAR. James McCann representó una de las grandes incorporaciones de agentes libres de Nueva York antes de la temporada 2021 después de firmar un contrato de cuatro años y $40 millones, pero el jugador de 32 años ha seguido siendo una gran decepción en 2022, bateando .190/.242/.273 con dos jonrones y -0.1 bWAR.

Schoenfield: Estoy de acuerdo con las preocupaciones sobre los preparadores: Showalter incluso ha recurrido a un poco de creatividad últimamente, utilizando a Díaz para un salvamento de dos entradas contra los Bravos a principios de agosto y luego usándolo en la octava entrada en otros dos juegos para enfrentar la carne de la alineación opuesta más adelante en el mes. Pero también señalaré el poder mediocre del equipo. Si no superas en jonrones a tus oponentes en los playoffs, es difícil ganar, y los Dodgers (y los Bravos, Cerveceros y Cardinals) tienen más poder que los Mets.

¿Son los Mets la mayor amenaza de los Dodgers en la Liga Nacional en octubre, o hay otro equipo que podría evitar que Los Ángeles llegue a la Serie Mundial? Doolittle: Sí, el mismo equipo que venció a los Dodgers el año pasado. Parece que nadie se ha dado cuenta, pero los Atlanta Braves son los campeones defensores y son mejores que hace un año. Atlanta podría ser un equipo comodín de 100 victorias. Será mejor que los Mets se aferren a su precaria ventaja en el Este porque si no lo hacen y tienen que quemar a Scherzer y deGrom en una serie de comodines, entonces esta increíble temporada regular podría haber sido en vano.

González: Creo que los Bravos son un mejor equipo en general, pero creo que los Mets son el oponente de postemporada más peligroso de los Dodgers simplemente porque si colocan bien su pitcheo, podrían utilizar potencialmente a Scherzer y deGrom en cuatro de los siete juegos, con Díaz potencialmente consiguiendo más de tres outs al final. Eso, junto con una ofensiva potente y un cuerpo de abridores que ha demostrado ser mucho más que dos ases en la parte superior, los convierte en un oponente formidable. Sin embargo, una cosa a tener en cuenta: solo hay un día de viaje en la SCLN de este año. Los juegos 3 a 7 se jugarán en días consecutivos. La profundidad será un factor importante.

Lee: Junto con los Mets, es el otro equipo líder en el Este de la Liga Nacional: los Bravos. Atlanta ha sido uno de los mejores equipos del béisbol, y los campeones defensores de la Serie Mundial no solo cuentan con Ronald Acuña Jr. de nuevo en su alineación, pero también están viendo temporadas destacadas del campocorto Dansby Swanson , quien está bateando .289/.342/.449 con 4.7 bWAR esta temporada, y Michael Harris II , quien está bateando .298/.343/.517 con 3.8 bWAR. Combinen eso con una rotación anclada por Fried, Kyle Wright y Spencer Strider , y este es un equipo que está a la altura de los Mets que podría incendiarse en el momento adecuado y noquear a los Dodgers.

Schoenfield: Qué diablos, tiro al ruedo a los St. Louis Cardinals , que han estado muy calientes en agosto y apuntalaron sus agujeros en la rotación con Jordan Montgomery y José Quintana … aunque solo sea para señalar que todos los playoffs de la Liga Nacional van a ser absolutamente divertidos.

