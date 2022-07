Lo que dijo el papá de Fátima Saucedo tras destitución de su hija de la EBY

Entornointeligente.com /

En un vídeo se ve a Juan Villalba recostado en el piso frente a un local entre los pasillos del Mercado 4 , junto a otras personas. Durante la conversación se escucha que una persona, que presuntamente sería Juan Villalba , habla sobre como va a desafectar unos locales, además de otros términos con los que se dirige hacia esta persona (que sería una mujer) en términos peyorativos y misóginos.

Lourdes Gamarra , permisionaria del Mercado 4 , asegura que la persona a quien se dirige Villalba en el vídeo es ella, siendo que desde hace tiempo el director del mercado busca desafectar una entrada que va hasta su local.

Asegura que si le desafectan ese espacio, no va a ser para dárselo a otros gratis a otros. Contó que se pide hasta G. 150.000.000 por metro para cada puesto . «A mi me costó más de G. 300.000.000 pagar para que la gente me deje el espacio para mi entrada» afirmó en conversación con ABC Digital.

Denunció además que Villalba trabaja en conjunto con Leonardo Ojeda , presidente de la Asociación de Permisionarios del Mercado 4. Denunció también que Ojeda atropelló en varias ocasiones su local.

Denuncia que otorga locales a funcionarios Otra denuncia que realizó Lourdes es que supuestamente Villalba le está otorgando locales a funcionarios de la municipalidad.

Aseguró que ya recurrió a otras autoridades de la comuna, como Federico Mora, jefe de Gabinete. Sin embargo, no hacen nada para detener los atropellos. «Pago canon diario para que mi cliente entre. Somos gente trabajadora. Hace 25 años estamos en el mercado, tres locales tenemos acá», dijo Gamarra.

Ante las denuncias constantes que realiza contra Villalba, dijo hacer responsable a él y a las autoridades municipales en caso de que le ocurra algo.

«Nuestro local está rodeado de permisionarios que infringen la ordenanza municipal, pero este director siempre dice que hace cumplir la ordenanza, que libera las salidas de emergencia, pero es todo mentira» acotó la hija de Lourdes, Malakeh Alkasem Gamarra .

Aseguró que no le persiguen a Juan Villalba y fue él quien cayó solo. Agregaron además que Villalba siempre se refiere así a la gente, creyéndose el dueño que hace y deshace todo en el mercado, siempre cuestiona cuando alguien denuncia el bloqueo de una salida de emergencia, aseguró Malakeh.

Lourdes añadió, por otra parte, que ya están empezando a organizarse con otros comerciantes de la zona del Mercado 4, principalmente de las galerías y comercios aledaños.

Juan Villalba niega el hecho y denuncia montaje Juan Villalba, director del Mercado 4, por su parte negó que ejerza una persecución contra la permisionaria e indicó que el día en que se grabó el video fue en el que se realizó el recapado de la zona del mercado.

Ese mismo día, Villalba junto a otros funcionarios, se quedaron hasta las 04:00 de la mañana realizando los trabajos. El video, dijo Juan Villalba, fue durante un descanso que realizaron a las 02:00, incluso realizó una publicación del momento en su perfil de Twitter. Sin embargo, acusa que el audio del mismo está totalmente montado.

«Jamás se dijo eso ni se habló de eso, es totalmente truncado el audio», se defendió, además de considerar que se trata de un «ataque inmisericorde» con trasfondo político. Agregó que jamás diría lo que se escucha en el audio e incluso cuestionó que se pueda oír un audio en el que seis personas están hablando a esa hora.

Dijo además que apenas conoce a Lourdes Gamarra, no trata con ella, sin embargo la misma lo ataca constantemente, todos los días.

