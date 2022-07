Lo que dijo Diosdado sobre las primarias presidenciales de la Plataforma Unitaria

Entornointeligente.com /

«En verdad no van a hacer elecciones primarias, eso es mentira, es imposible que se pongan de acuerdo. Ellos pueden hacer un simulacro, pero hacer unas elecciones primarias de verdad, no las van a hacer, no hay forma», comenbtó en una rueda de prensa.

Según Cabello, no cree que de las primarias «se pongan de acuerdo de cara a las presidenciales de 2024», a las que dijo que irán «unidos».

«Nosotros nos mantenemos unidos ante cualquier circunstancia. No hay forma ni manera de que ellos puedan dividirnos», subrayó.

Cabe recordar, la Plataforma Unitaria de Venezuela anunció a finales de junio que todas las personas que quieran un cambio político en el país podrán medirse en las primarias, pues la contienda no será exclusiva para quienes sean postulados por los partidos.

