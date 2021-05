Lo que dice el presidente de la Dimayor sobre pedido de parar el fútbol por la situación del país

Un nuevo 'rival' se ha puesto en frente del fútbol colombiano, que completa un año gambeteando la crisis generada por la pandemia: el paro nacional. Un 'enemigo' inesperado, como el Covid-19, que tiene frenados el campeonato colombiano y el torneo de ascenso.

Dos partidos aplazados —Cali Vs. Tolima, por los cuartos de final de la Liga, y Atlético Cali Vs. Quindío, por los cuadrangulares semifinales de la B—, entre otras muchas situaciones, son el resultado del caos que ha azotado varias regiones del país, particularmente el Valle del Cauca, por cuenta de las manifestaciones y desmanes contra la reforma tributaria que pretendía impulsar el Gobierno Nacional en el Congreso de la República, y que han cobrado inclusive vidas humanas.

La agenda del presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), Fernando Jaramillo, se ha ocupado en los últimos días de destrabar las instancias finales de los torneos de la A y la B, y los dos partidos aplazados ya tienen fecha: Cali y Tolima jugarán el sábado 8 de mayo en el estadio azucarero, en Palmaseca, mientras que Atlético recibirá a Quindío el domingo en el Pascual.

El País habló con Jaramillo sobre el presente del balompié nacional y lo que viene, en medio de un panorama que no pinta nada fácil.

Fue reprogramado para el próximo sábado el juego Cali vs. Tolima en Palmaseca. ¿Qué pasaría si tampoco se puede efectuar ese día el partido por falta de garantías?

Esperamos que esta situación tan delicada mejore, que se den las condiciones de seguridad para el partido. Si eso no sucede, tendremos que buscar un estadio alterno, será también responsabilidad del Deportivo Cali hacerlo. El tema no es fácil, porque también es complicado el acceso a los estadios cercanos. Vamos a monitorear la situación día a día para ver qué decisión se toma en caso de que no se pueda realizar el juego.

¿Está dispuesto el Cali a jugar en un estadio que no sea el suyo?

Ellos son conscientes de que en este momento hay que jugar donde nos dejen jugar, donde haya seguridad para un partido como Cali Vs. Tolima. Hay que priorizar la localía si eso es posible, pero de no ser así, debe buscarse un estadio alterno que sea viable dentro de esta situación.

¿Por qué no se pudo hacer en Pereira el domingo?

Porque el desplazamiento de los equipos era complejo. Era casi imposible llegar a Pereira y no podíamos poner en riesgo la seguridad de los equipos.

El lunes tampoco se pudo realizar el partido de la B entre Atlético Cali y Quindío…

Hubo una manifestación de taxistas en Armenia, estamos pendientes de que ese partido se pueda poner al día el próximo domingo y esperamos que la situación evolucione de manera positiva. Necesitamos una salida para poder realizar los partidos, y no es que el país gire en torno solo a eso, pero el fútbol da un mensaje de resiliencia, de unión, de esperanza, y en este momento es clave mantenerlo para que la gente tenga distracción y se pueda concentrar en cosas positivas.

Justamente sobre eso que menciona, hay quienes afirman que el fútbol, en consecuencia con lo que está viviendo el país, debió parar…

Hemos hecho muchos sacrificios, el fútbol les entrega lo mejor a sus hinchas y al país, y hay que verlo de esa manera. En este momento que estamos viviendo, el fútbol puede ser visto como una vía de esperanza. Hay que hacer un esfuerzo grande para seguir jugando al fútbol, porque un mensaje negativo sería que todo se paralice en el país, incluyendo este espectáculo.

Cali viene de caer 3-0 ante el Tolima.

VizzorImage – Dimayor / El País

Pero hay situaciones que no dependen exclusivamente de la Dimayor. La Alcaldía de Bogotá no prestó los estadios para los juegos de Santa Fe, Millonarios y Equidad por el tema de pandemia…

Sí, pero hemos hecho sacrificios grandes desde la bioseguridad, creamos una burbuja para los jugadores y los cuerpos técnicos, llevamos doce mil pruebas PCR con solo 312 contagiados, que no es un número alto proporcionalmente. Hemos hecho esfuerzos humanos, logísticos y deportivos muy grandes para darle entretenimiento al país.

Volviendo a la Liga, ¿para cuándo quedan las fechas de las semifinales y la final?

Todo se corre ocho días después del partido Cali Vs. Tolima. Entonces, la primera fecha de semifinales quedaría el 15 de mayo, la vuelta sería para el 22, la primera final se jugaría el 29 y el 4 de junio se haría la final de regreso.

Se cruzaría la final de la Liga con el juego de la Selección Colombia por eliminatorias…

Sí, porque el 3 Colombia visita a Perú en Lima, nos cruzamos, pero solo afectaría si alguno de los jugadores convocados es jugador de los equipos finalistas, lo cual no sabemos.

Le ha tocado estar al frente de la Dimayor en la peor de las crisis, con un organismo cuestionado, en medio de la pandemia y ahora el paro nacional…

Sabía que era un tema complejo, que el fútbol no era fácil de manejar, sobre todo en estas circunstancias, pero no tanto. Todos los días debemos tomar una decisión que tiene implicaciones, todos los días tenemos una realidad diferente, todos los días tenemos variables que no imaginábamos. Nadie podía estar preparado para todo lo que está pasando. Es un reto inmenso, pero aquí estamos, al frente de un producto espectacular que es el fútbol, y si lo manejamos bien, vamos a tener buenos frutos.

¿Cree que con la emergencia sanitaria que hay en el país y el caos social que estamos viviendo, es conveniente realizar la Copa América en junio?

Prefiero no opinar, pero creo que tenemos un compromiso grande, tenemos que salir de la mejor manera de esta situación, entendiendo el clamor de la gente y las razones de sus protestas. Colombia es un país lleno de oportunidades que debemos explotar positivamente para que todos quepamos en su territorio, y parte de eso es enviarle un mensaje al mundo entero en el sentido de que somos capaces de realizar la Copa América en tiempos difíciles.

¿Qué Liga se imagina a partir del segundo semestre? ¿Cree que habrá público?

Una Liga con estadios con el 20 % de aforo. Pienso que la situación gradualmente va a mejorar con todo este proceso que llevamos de vacunación para alcanzar una inmunidad que nos permita tener de nuevo hinchas en los estadios.

Con respecto al fútbol femenino, ya hay fechas de la Liga, pero existe esa sensación de abandono al balompié de las mujeres por parte de los directivos…

Claro, yo sé que esa es la sensación, pero estamos en los momentos más complejos del fútbol, los clubes están haciendo un sacrificio muy grande desde el punto de vista económico para hacer la Liga femenina. Que es muy corta, que una cosa, que la otra, sí, pero es mejor tener esta Liga femenina que hay, que no tenerla, y estamos comprometidos con el fútbol femenino, vamos a mejorar. En este momento sacar una Liga femenina adelante es todo un reto, porque no tenemos un patrocinador.

La Liga masculina que tenemos es emocionante, pero se le cuestiona la falta de calidad. ¿Habría ambiente para hacer una Liga de un año, con otro esquema, como era antes y como se realiza en Europa?

Esa es una discusión que debemos tener en el seno de la asamblea para saber qué tipo de Liga queremos, porque hay cosas buenas y cosas malas. Esta Liga que estamos jugando tiene cosas emocionantes, hoy no sabemos quién va a ser el campeón, los clubes han demostrado un compromiso inmenso en calidad deportiva.

¿Qué le cambiaría a esta Liga?

Hay que comenzar con temas álgidos como el ascenso y el descenso, qué hacer con el tema del promedio, qué es lo más justo y lo más lógico.

Antes de comenzar esta Liga usted había anunciado que no habría VAR por falta de dinero, pero finalmente lo hubo. ¿Cuál es el panorama para el segundo semestre?

Vamos a incrementar el uso del VAR gradualmente y estamos analizando desde el punto de vista financiero que esto sea factible.

Muchos ven el cargo del Presidente de la Dimayor como un secretario de los clubes, porque no tiene facultades propias o poder de decisión. ¿Qué piensa de eso?

Hay que trabajar definitivamente en el tema del gobierno corporativo en la Dimayor para tomar decisiones más ágiles. En todo este tiempo que hemos vivido, lo urgente no me deja enfocarme en lo importante. Hemos vivido un año de crisis permanente.

Datos El partido pendiente entre Deportivo Cali y Deportes Tolima corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Liga colombiana.

La serie marcha 3-0 a favor de los tolimenses. El sábado, a las 5:30 de la tarde, en Palmaseca, el campeonato quedaría al día.

Millonarios, que eliminó al América, y Atlético Junior, que dejó en el camino a Independiente Santa Fe, ya están instalados en una de las llaves de las semifinales.

En la otra se encuentra listo Equidad, que venció a Atlético Nacional en 180 minutos, y su rival saldría del ganador entre Cali y Tolima.

La Dimayor y los dos clubes implicados esperan que haya las garantías este sábado para jugar el partido en Palmaseca o, en su defecto, el domingo en una plaza cercana al estadio azucarero que tenga las condiciones propicias para los planteles en contienda.

El partido pendiente entre Atlético FC y Quindío corresponde a la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales del torneo de ascenso. Se juega el domingo a las 3.30 p.m.

