Lo que debes saber para cambiar un pañal – Diario 2001

Entornointeligente.com /

Pañal, se puede creer que su cambio es algo sencillo, pero no te dejes engañar, tienen sus trucos para que sea perfecto y tu bebé goce de buena salud en la piel. Sobre todo, en padres primerizos, es muy probable que estén realizando el cambio del pañal de su bebé de manera incorrecta.

Pero si eres un veterano en ello, te recomendamos darle un vistazo a estos errores comunes que los padres realizan a la hora de cambiar el pañal, para que te cerciores de que todo marcha bien. De modo que puedas corregir los detalles que podrías estar realizando de manera incorrecta.

Cambio de pañal Preparación : el bebé es un ser inquieto por naturaleza, y los minutos que dure el cambio del pañal no serán la excepción. Es por esto que a la hora de cambiarlo debemos tener todo a la mano, para así no despegarnos del bebé y evitar un accidente. Como la caída del infante de la cama o mesa de cambio, que puede ocasionar golpes severos en el niño. Lo recomendable es tener a la mano dos pañales limpios, crema hidratante, una muda de ropa y toallitas húmedas.

Tiempo : nada en exceso es saludable. Algunos padres podrán creer que el pañal está diseñado para absorber mucho líquido, por lo que dejan el pañal puesto más tiempo del recomendado. Esto puede ocasionar irritaciones, abrasiones, crecimientos de hongos o pañalitis en la piel del bebé. Por el contrario, hay padres (primerizos, sobre todo), que cambian el pañal del bebé sin necesidad. Se debe verificar que el pañal esté sucio o con exceso de peso (por la gran cantidad de orina que posee) para proceder a cambiarlo. Si el bebé está dormido, tampoco se debe cambiar para evitar la interrupción del sueño –a menos que sea esencial-.

Daily duty of every mother Aseo : no solo debemos estar pendientes de realizar la limpieza de la zona genital del bebé quitando todas las partículas de sucio, sino que también debemos hacerlo de la manera correcta. Al limpiarlo debes asegurarte de hacerlo en sentido de adelante hacia atrás, evitando el contacto de las bacterias presentes en las heces con los genitales. Así eliminarás toda probabilidad de infección.

Hidratación : la piel del bebé es extremadamente delicada, por lo que debemos cuidarla rigurosamente. Su piel, al contacto con el material del pañal, podría ocasionar irritación o pañalitis, o hasta una infección severa. Las cremas para evitar esto no pueden colocarse en exceso, ya que le dejarán una sensación incómoda resbaladiza o babosa. Mientras que si no colocas ningún tipo de crema, de seguro tu bebé sufrirá de algún tipo de escaldadura. Lo ideal es colocar una capa delgada de crema para proteger la piel del contacto con el pañal.

Visita nuestra sección Zona3D

Para mantenerte informado sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com