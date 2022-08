Lo que debes saber a esta hora de la tarde

Entornointeligente.com /

Desaceleración en la economía chilena. En el segundo trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional creció un 5,4% respecto al mismo período de 2021, lo que evidencia una moderación desde el 7,4% que logró crecer la actividad entre enero y marzo y bajo las estimaciones iniciales.

Las utilidades de SQM. La minera no metálica reportó utilidades al primer semestre por US$ 1.655,4 millones , representando un aumento de más del 940% respecto a los US$ 157,8 millones alcanzados en igual período del año pasado. Los ingresos por ventas de litio y derivados impulsaron fuertemente los beneficios.

Chile más riesgoso que el caótico Perú. Los swaps de riesgo crediticio sugieren que es más probable que Chile, el otrora favorito de América Latina, deje de pagar su deuda en los próximos cinco años; por lo que ahora nuestro país es más riesgoso que Perú, según un análisis de Bloomberg.

Continúa la incertidumbre del dólar en los mercados. Luego que se informara una ampliación del déficit en cuenta corriente local , el dólar se cotiza a esta hora en los $ 930 lo que implica una fuerte alza de $ 31 respecto al cierre del miércoles. Mientras, el cobre cerró con un alza de 0,82% hasta los US$ 3,63 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

TAMBIÉN DESTACAMOS: BofA enciende alerta por déficit en cuenta corriente de Chile y cree que Banco Central «se está quedando sin combustible» para subir tasa Flujos de créditos hipotecarios se desploman más de 40% en un año y operaciones se reducen casi a la mitad Cadena gastronómica pide quiebra voluntaria: apunta a efectos de la pandemia, teletrabajo e inestabilidad económica Enel Green Power inicia operación comercial de la primera planta de generación renovable híbrida a escala industrial del país Con nuevo feriado se esperan 1,7 millones de viajes para Fiestas Patrias

