Lo que debes saber a esta hora de la tarde

CMPC de compras. El grupo chileno controlado por la familia Matte anunció este viernes a primera hora de la mañana que seguirá creciendo en el negocio del tissue , con el que participa a través de su filial Softys. Esto, porque la compañía acordó la compra de la totalidad de las acciones de la mexicana P.I. Mabe, que se dedica al desarrollo, fabricación y distribución de toallitas húmedas, pañales para bebés, entre otros artículos de higiene. ( DF SUD )

Aporte al fisco. Codelco reportó que en los seis primeros meses del año se generaron excedentes por US$ 2.377 millones, lo que es una baja de 35% respecto al mismo periodo del año pasado. No obstante, los aportes al fisco (que restan a los excedentes los beneficios tributarios que se aplican a las inversiones) se incrementaron 7%, hasta llegar a US$ 1.671 millones (sobre US$ 1.556 millones del año pasado).

Baja del dólar. La divisa norteamericana bajaba a $ 901,6 en el mercado cambiario chileno a mediodía del viernes. De esta manera, el billete verde podría finalizar el mes con cinco caídas diarias consecutivas y acercándose a mínimos no vistos desde mediados de junio. Asimismo, el cobre -el mayor producto de exportación de la economía nacional- vuelve a darle una mano al peso chileno. Los contratos a tres meses del metal rojo avanzan 0,98% y llegan a US$ 3,50 la libra. Mientras que en la Bolsa de Metales de Londres el mineral finalizó la jornada escalando 1,15% y ubicándose en US$ 3,538 la libra.

TAMBIÉN DESTACAMOS: Crece tensión comercial entre isapres y prestadores: Clínica Alemana suspende convenio preferente con Consalud y Nueva Masvida

