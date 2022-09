Lo que debemos saber: Varios escenarios definen este domingo el futuro de Chile

Entornointeligente.com /

A horas del plebiscito del domingo 4 de septiembre para aprobar o rechazar la nueva Constitución de Chile los dirigentes políticos de ese país empiezan a poner el foco en los posibles escenarios del día después. La postura del gobierno de Gabriel Boric ante un eventual triunfo del Rechazo -el escenario más probable, de acuerdo a lo que indican las encuestas de opinión pública- es la de convocar a un nuevo proceso constituyente, señala u informe de la Agencia Regional de Noticials (ARN). El camino de repetir el proceso parecería tener amplio consenso político en Chile, con la excepción de los sectores más conservadores, expectantes a lo que pueda pasar si logran una ventaja significativa en la negativa al nuevo texto constitucional, señalan algunos analistas políticos. Por otra parte, con un triunfo del Apruebo, políticamente el escenario más favorable para el gobierno de Boric, la discusión que se abre está más vinculada a la reglamentación y a las leyes transitorias que se necesitan para implementar la nueva carta Magna. Boric dejó clara la posición del gobierno en una entrevista que le brindó a Chilevisión el domingo 21 de agosto, a dos semanas de la elección. En su opinión, «el pueblo chileno ya tomó una decisión» en relación a la necesidad de una nueva Constitución superadora de la que se aprobó en 1980, durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Lo cierto es que un hecho inédito sucederá este domingo en Chile. Por primera vez en la historia de ese país, los chilenos tendrán la oportunidad de votar para rechazar o aprobar una nueva Constitución Nacional. Se trata de un instrumento elaborado por 155 constituyentes elegidos y elegidas tras la consulta ciudadana del 2020, donde la mayoría optó por cambiar la Carta Fundamental dejada por Pinochet en los años 80. La propuesta, que consta de 388 artículos y es una de las más extensas del mundo, fue entregada al presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio. Dicho texto ya cumple 42 años de vigencia, aunque con decenas de modificaciones en el camino, una de ellas realizada en 2005, durante el gobierno de Ricardo Lagos. A diferencia de las demás constituciones que se han aprobado en Chile, las de 1833, 1925 y 1980, en ésta la población podrá elegir, pues en el pasado todas fueron impuestas. La actual propuesta constitucional, que nace como respuesta a las revueltas del 2019, fue elaborada por convencionales (155) electos paritaria y democráticamente, a quienes el pueblo mandó a redactar el proyecto constitucional, sumados a 17 representantes de los pueblos originarios. Antesala a la votación Este proceso de elegir una nueva Constitución se da en respuesta al estallido social que comenzó en octubre de 2019. Luego de un mes de protestas, se llegó a un acuerdo político transversal, que incluyó al oficialismo y a la oposición para redactar una nueva Constitución. Desde ahí se concretó el plebiscito en octubre de 2020, con una amplia ventaja de casi el 80% a favor de redactar una nueva Constitución, luego la elección de constituyentes, la redacción de la propuesta y este domingo 4 de septiembre ocurrirá el plebiscito de salida. Los medios locales han definido en las últimas semanas lo que sería un escenario previo al resultado, aseguran que con cualquiera de las opciones que gane –el Apruebo o el Rechazo– podría haber cambios a los textos. Por un lado, con la figura de aprobar la reforma se podría modificar algunos aspectos del nuevo texto y, por el otro, con el rechazo se puede aprobar la permanencia de la Constitución previa, prometen hacer modificaciones. Cuáles cambios se verán De ser aprobada se espera un cambio significativo para los derechos de los chilenos, además de un cambio estructural en algunas de las instituciones más tradicionales de la historia republicana de Chile. Según refiere la agencia de noticias Telam, se podría evidenciar el establecimiento de un Estado Regional, de un Estado Plurinacional y de un Estado Social y Democrático de Derecho, además de un Estado Ecológico, que se hace cargo de la crisis climática, y de pasar a una Constitución Paritaria. Otro de los grandes cambios será la consideración de un Estado Regional. Asimismo, que el Legislativo estará compuesto por la Cámara de las Regiones y un Congreso de Diputados y Diputadas, ambas instituciones con más poder, y se mantendrá el presidencialismo, pero será atenuado y se reducirán, de manera parcial, los poderes presidenciales, como por ejemplo su iniciativa legislativa. Actualmente, por ejemplo, los parlamentarios no pueden presentar proyectos que implican gasto público, algo que sí podrían hacer de aprobarse la nueva Constitución. Otro cambio fundamental en la propuesta es que, de aprobarse, Chile será un Estado Plurinacional, es decir, los pueblos originarios serán reconocidos en la Constitución y tendrán escaños reservados. Además, habrá un sistema de justicia previo para los pueblos indígenas, aunque no está definido aún cuál sería su alcance. De esta manera, se incorpora el concepto de pluralismo jurídico. Entre los cambios propuestos en el nuevo texto constitucional también figura el voto para menores de 16 y 17 años de edad, que en la actual carta magna está fijado para mayores de 18. Además, se plantea un sistema de salud basado en lo público, el fin del Tribunal Constitucional (que será reemplazado por la Corte Constitucional) y el cambio en el sistema de propiedad de aguas, que pasará a ser un bien público incomerciable. Qué pasa si no se aprueba Según los analistas, de ser rechazada en el plebiscito de salida la nueva Constitución, el punto de partida será parecido al escenario que había en 2019, antes del acuerdo político para cambiar la carta magna. Esto significa que seguirá en vigencia la Constitución de 1980, como ese mismo texto establece en su artículo 142, y para algunos analistas se abrirá un proceso de incertidumbre, pero también de negociaciones políticas para dar respuestas a los sectores que empujaron la idea de redactar una nueva carta fundamental para Chile. En medio del proceso se han vivido momentos de tensión, tergiversación de las informaciones a través de los medios de comunicación y agresiones. Esta semana un grupo de manifestantes a las afueras de la casa central de la Universidad de Chile, en Santiago, agredió a Simón Boric, hermano del presidente Gabriel Boric. Según informan medios nacionales, el hecho ocurrió cuando Boric salió de la universidad y se encontró con manifestantes, aparentemente estudiantes secundarios en contra de la propuesta de la reforma, quienes le propinaron golpes que incluso lo lanzaron al suelo. Con información de CiudadCCS / Página 12.

