Lo que buscan las mujeres

Hablamos mucho sobre lo que de verdad quieren los hombres en la cama, pero nunca preguntan por lo que nosotras deseamos.

Así como pasa con los machos alfas, nosotras no somos copia de nadie, ninguna nos parecemos. Y, aunque cada quien tiene sus gustos y preferencias, siempre hay cosas en las que coincidimos.

No somos desechables

Hay muchos hombres que cometen el error de hacer el amor con la chica que tienen al lado y les hacen sentir que son un simple agujero, una muñeca o un juguete sexual. Tienes que dedicarle tiempo y demostrar que además de ti, también te importa que ella alcance el clímax.

Aprende a aceptar un NO

Si ella te dice que ha cambiado de opinión y que ya no quiere tener sexo contigo: No es NO. Es triste escuchar que aun hay chicas con testimonio que sus parejas sexuales se han quitado el condón sin decirlo o que quieran forzarlas a hacer algo. Eso mata todo tipo de interés.

Sé creativo

Hay que probar cosas nuevas para conseguir que la sorpresa forme parte de la excitación y, sobre todo, estar al tanto de sus gemidos y expresiones para saber si la alternativa del día está funcionando correctamente.

No siempre nos encanta sentir un toque, una caricia, un mordisco o un apretón en la misma parte del cuerpo.

Olvídate de la penetración

Hay algo más allá del mete y saca. Hay caricias, besos, toques, roces y contactos que podrían ser más efectivos para las mujeres.

Hay muchas de ellas que en confianza revelan que nunca han sentido un orgasmo, lo que es preocupante.

Cuántos hombres hay por ahí sintiéndose los más machos por supuestamente haber hecho y deshecho con su compañera de cama.

Se sorprenderían al conocer que muchas de ellas no sintieron nada.

Hay que educarnos y eso tiene mucho que ver con lo que aprendemos sobre el sexo.

Yo estoy de acuerdo con la educación sexual.

Pero el escenario es el que está en discusión. Si los padres o tutores hablaran con sus hijos sobre todo lo que abarca este acto íntimo, no escucháramos casos como el que anteriormente les conté.

Simplemente, hay que saber como actuar y si de esto hay que hacer clases como quien empieza a manejar, tendremos que pensar, entonces, en hacerlo.

ASEGÚRATE De que

Tu pareja disfrute. Por eso hay que preguntar qué les gusta y cómo les gusta

