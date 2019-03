Lo que buscan es consultar continuidad del presidente: Claudia Anaya

Entornointeligente.com / Con la aprobación de la revocación de mandato, México se podría estar metiendo en problemas innecesarios, pues quitar a un presidente o a un gobernador cada tres años podría generar inestabilidad, planteó la senadora de PRI, Claudia Anaya Mota. En entrevista, la integrante de la comisión de Gobernación, que junto con la de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda tendrán a su cargo el análisis de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, señaló que el PRI no está en contra de la figura de revocación de mandato, pero sí en la forma en como lo está proponiendo Morena que busca someter a consulta la continuidad o no del presidente en junio del 2021, lo cual evidentemente tiene un trasfondo electoral. “No nos parece, es inequitativo para la contienda electoral que el presidente vaya a un proceso de revocación o ratificación de mandato al mismo tiempo que una elección, eso sólo causaría inequidad a la contienda. En todo caso, sí él quiere ser sometido al escrutinio público, proponemos que sea en diciembre del 2020”. Además, dijo, habría que analizarse las implicaciones que podría generar la aprobación de esta iniciativa a mediano y largo plazo. Preguntó, ¿qué pasaría si después de 10 años de ser aprobada esta legislación, en la mitad de los estados los ciudadanos buscaran revocar a sus gobernadores? ¿Cuál es la inestabilidad a la que vamos a conducir a nuestro país si nos enfrentamos al escenario de que a los tres años los gobernadores van a dejar sus encargos? ¿Vamos a volver a elecciones en los estados donde se pida la destitución del mandatario que fue electo por seis años? Consideró que el país se está metiendo en problemas innecesarios al discutir en este momento la revocación de mandato. Señaló que México tiene una agenda prioritaria en la que se incluyen temas como la seguridad pública, acceso a la justicia, educación de calidad, crecimiento económico, derechos humanos, como para estar abriendo frentes de temas electorales. “Estamos ante riesgos importantes como para meternos a una dinámica electoral que francamente no es la dinámica en la que la sociedad está inmiscuida o la que es su prioridad”. La también exdiputada federal mencionó que no creen que con la revocación de mandato se persiga perpetuarse en el poder, porque el periodo de un presidente ya está establecido en la Constitución. Sin embargo, dijo, si tiene un trasfondo político. “Creo que a corto plazo causa inequidad en la contienda electoral. Pero si lo ves a mediano y largo plazo, la inestabilidad que vas a causar en el país”. Si no hay cambios, el PRI no aprobará minuta La legisladora del PRI lamentó que el grupo mayoritario en el Senado no permita que se discutan y modifiquen las iniciativas que tienen interés de que aprobadas, como parece sucederá con la minuta enviada por la Cámara de Diputados para la revocación de mandato. “Como bloque propusimos Parlamento abierto, cambio de fecha para la consulta de revocación de mandato, pero ellos dicen que no, que la quieren tal cual va, pero tal cual va, no vamos”. Dijo que lamentablemente en la Cámara de Diputados, la oposición no puede frenar aquello con lo que no está de acuerdo, pues Morena junto a sus aliados tienen las dos terceras partes de los votos necesarios; sin embargo, en el Senado aún pueden dar la batalla para que se modifiquen ciertos aspectos. Consideró que no es que el PRI se oponga a la revocación del mandato sólo por obstruir los proyectos del presidente, sino porque tienen claro que esta nueva herramienta podría traer secuelas. Hay preocupación fundada y motivada de lo que puede suceder a mediano y largo plazo. Necesitamos saber cuáles son las experiencias en otros países, cómo podemos proteger la democracia para garantizar que quienes vayan en la próxima contienda no se encuentren en un desequilibrio o una desventaja. [email protected] Archivado en: Morena Andrés Manuel López ObradorLINK ORIGINAL: El Economista

