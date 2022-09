Lo pusieron preso por pegarle a la mamá

Entornointeligente.com /

Tuvieron una discusión porque ella le reclamó por aportar para la comida CARMEN TERÁN

Un hombre de 24 años de edad, fue capturado por presuntamente agredir física, verbal y psicológicamente a su madre, hecho ocurrido en la calle Ramón Vicente Tovar en El Cabotaje, en Los Teques.

El sujeto quedó identificado como Jesús Eduardo López Escalona y fue aprehendido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Una fuente vinculada al caso informó al Diario Avance, que la víctima contó que como no tenía comida le dijo que necesitaba que colaborara con la alimentación en la casa, de repente este empezó a discutir.

La situación se salió de control «se me fue encima, agarro una olla y comenzó a darme fuertes golpes en la cabeza y los brazos,. Me lastimó la mano izquierda y me duelen mucho los dedos», dijo la mujer en su interrogatorio.

Se conoció que el supuesto agresor maltrata a su progenitora desde hace más o menos diez años, por lo que cansada de estos ataques y para evitar un daño peor decidió denunciarlo. Ella teme por la vida de otro hijo de dos años edad, pues cada vez son más fuertes y recurrentes las peleas.. /CT

