Lo nuevo de «Fuego sagrado», la Noche de la Nostalgia y más planes para la semana

música Nostalgia y más shows en las salas citadinas El miércoles llegará una nueva Noche de la Nostalgia y, entre diversas fiestas y eventos, la Orquesta de las Mil Melodías ofrecerá una gala musical y bailable en el Hotel del Prado; Combo Camagüey tocará en Sala Zitarrosa y la Banda Sinfónica de Montevideo hará el concierto The Show Must Go On , un homenaje a Queen en el Solís, con entradas agotadas.

Por fuera de la velada, el viernes, Fernando Cabrera presentará su disco Simple en La Trastienda; el espectáculo Música para volar llevará su repertorio de Gustavo Cerati al Teatro Stella; y Tabaré Cardozo llegará al Solís, donde repetirá concierto el sábado.

cine Se estrenan «¡Nop!» y una comedia sobre superhéroes Jordan Peele se convirtió en uno de los directores de género más interesantes de los últimos tiempos, y su regreso a la cartelera junto con Daniel Kaaluya, la figura de la aclamada ¡Huye! , despierta el interés. En ¡Nop! , que se estrena el jueves en cines locales y es de ciencia ficción y de suspenso, dos residentes de un pueblo remoto hacen un descubrimiento aterrador. Para contrarrestar, llega la comedia francesa Súper ¿Quién? , sobre actor en caída que consigue un papel en una película de superhéroes; dirige Philippe Lacheau. Son los anuncios que, por ahora, programa la cartelera del circuito comercial.

teatro Vuelve un texto celebrado y hay más para cartelera Tras participar en el Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami , la celebrada obra de Domingo Milesi, Bette Davis, ¿estás ahí? , vuelve a escena y tendrá funciones de martes a domingo en la Sala Zavala Muniz del Teatro Solís, excepto el jueves, a las 20.30. Antes, mañana, en el Festival de Dramaturgia Joven de El Galpón, se podrá ver la obra Tender , de Martina Ferrería, que repite martes y miércoles. Y el sábado en el Circular se estrenará Solo las chicas , de Domenico Caperchione, una versión libre de Entre mujeres solas de Cesare Pavese. También habrá humor y, ahora sí, estará Dani La Chepi en el Movie, 26 y 27.

series «House of the Dragon», uno de los eventos del año El evento audiovisual de la semana y uno de los acontecimientos del año, en el mundo de las series, es el estreno hoy de House of the Dragon . La serie, la primera derivada de Game of Thrones y precuela del gran fenómeno de HBO, presentará un elenco renovado para contar los pormenores de la familia Targaryen, y las acciones ocurridas 200 años antes de las contadas en GOT. El primer episodio llegará hoy a HBO Max y al cana HBO; se estrenará uno por semana y serán 10.

Olivia Cooke es Alicent Hightower en «House of the Dragon». Foto: HBO Entre otras novedades, el miércoles Netflix lanzará Mo , una serie creada por Ramy Youssef, y el documental Vivir sin freno: El turbulento mundo de John McAfee , y para el viernes sumará una nueva película con Kevin Hart, Tiempo para mí , coprotagonizada por Mark Whalberg. Además, el jueves legará a Star+ la miniserie sobre Mike Tyson , que ya viene precedida de alguna polémica en relación a su figura. Y para el viernes, pero en Amazon Prime Video, el otro gran estreno es el de The Samaritan , lo nuevo de Sylvester Stallone.

tv El regreso de un concurso de La Tele y más ficción Hay novedades en la pantalla nacional y están en La Tele, porque tras el final de ¿Quién es la máscara? , este jueves se estrenará la segunda temporada de Fuego sagrado , la competencia de asadores que tiene al frente a Lucía Soria, Aldo Cauteruccio y Federico Desseno.

Además, Canal 12 estrenará el lunes una nueva telenovela brasileña, Orgullo y pasión , que irá de lunes a viernes a las 16.00 y está basada en un clásico de Jane Austen. En tanto, Canal 5 emitirá los últimos capítulos de la serie española Vivir sin permiso , mañana y el miércoles a las 22.00. Y el 4 emitirá Sopa de letras este martes.

