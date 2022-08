Lo nuevo de Elon Musk: ahora dice que comprará al club inglés Manchester United

Entornointeligente.com /

El empresario, habituado a dar declaraciones impredecibles y provocadoras en la red social, tuiteó: «Y compraré el Manchester United, de nada». Lee también: FIFA capacita a docentes en Ayacucho para fortalecer la formación deportiva en niños No está claro si el hombre más rico del mundo hablaba en serio sobre ofertar públicamente una adquisición. Ni Tesla ni los directivos del club inglés, en poder de la familia Glazer, respondieron por el momento una consulta de la AFP. Also, I’m buying Manchester United ur welcome

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022 El Manchester United, que desde hace 10 años cotiza en la Bolsa de Nueva York, tiene una capitalización bursátil de 2.080 millones de dólares y su acción, que había cerrado el martes en 12,78 dólares (+0,08%), perdió 2,11% en las negociaciones electrónicas tras el cierre. Aunque ningún accionista tiene una participación mayoritaria, el club está bajo el control de los seis hijos del empresario estadounidense Malcolm Glazer, quien murió en 2014 tras hacerse cargo de la empresa en 2005. Lee también: Riquelme pide a Carlos Zambrano reflexionar sobre su comportamiento La gerencia fue objeto en abril del año pasado de fuertes protestas por parte de los seguidores del club, cuando intentaron participar en un plan separatista de la Superliga europea, que finalmente se descartó. Los Red Devils querían junto con otros cinco clubes ingleses, tres españoles y tres italianos, crear una competición europea que rivalizara con la Champions League, una iniciativa que provocó fuertes protestas políticas y deportivas, pero también fuertes reacciones de los seguidores de los clubes. El Mancester United sufrió el sábado una nueva y contundente derrota por 4-0 ante el Brentford. Lee también: El campeón mundial de Artes Marciales Mixtas Luis «Baboon» Palomino regresó al Perú Mientras el Manchester City y el Arsenal acumulan 6 puntos en la tabla, el United ostenta cero. Musk, que recientemente vendió casi 7.000 millones en acciones de su grupo automovilístico Tesla, se encuentra en medio de una batalla legal por su fallido proyecto de adquisición de la red social Twitter. Más en Andina: El multimillonario sudafricano Elon Musk presentó una contrademanda contra Twitter en la disputa que ambas partes mantienen abierta por la renuncia del consejero delegado de Tesla a comprar la red social. https://t.co/ASUSVrMRTw pic.twitter.com/y0a7Mx2kSI

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 30, 2022 (FIN) AFP/LIQ Publicado: 16/8/2022 Noticias Relacionadas Bolsonaro y Musk reparten elogios en un encuentro de aliados en la Amazonía brasileña Musk amenaza con no consumar la compra de Twitter por cuentas falsas y spam Musk, Tesla y SpaceX demandados por supuesta estafa piramidal de Dogecoin Elon Musk pone fin al acuerdo de compra de Twitter y la red social lo demanda Musk tuvo que dar explicaciones oficiales por un tuit de la compra de Twitter Musk contrademanda a Twitter en su disputa por la compra de la red social

