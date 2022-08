«Lo haría otra vez», dijo Heber sobre respaldo a policías tras muerte de Santiago Cor

Entornointeligente.com /

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber , se refirió este martes a su presencia en Durazno en la que respaldó en marzo a dos oficiales de policía que habían sido imputados por la muerte del joven Santiago Cor , que sucedió tras un accidente en plena persecución policial. «Fui a dar un respaldo que no solamente no me arrepiento, sino que si vuelve a suceder lo haría otra vez más, porque me parece que es el mínimo respaldo que un ministro tiene que dar a sus subalternos cuando estos trabajan en función de la ley de procedimiento policial como está establecido», afirmó Heber.

«Fui muy criticado en instancias previas en la campaña de la Ley de Urgente Consideración (LUC) por haber ido a apoyar a dos policías en Durazno que habían cumplido con la ley de procedimiento policial, que fue dar la voz de alto. Esa persona salió escapada de la Policía, no solamente no obedeció la voz de alto, sino que se escapó y después lamentablemente tuvo un accidente que le costó la vida», recordó Heber, durante un discurso que dio en un almuerzo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM).

El ministro puntualizó que se lamenta lo sucedido, pero que «la Policía actuó como tenía que hacer».

También habló en general del respaldo de la gestión a los efectivos policiales. «Lo hice y lo hago y lo haré», sostuvo.

Luego de la visita de Heber a Durazno, la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) manifestó su «preocupación» por las declaraciones y la presencia del ministro en el lugar .

«Tanto la presencia del jerarca en el lugar, como sus declaraciones públicas, respecto a que se trata de una ‘formalización que no entiende’ o que el juicio que se inicia es ‘un mal mensaje a la Policía, generan preocupación a la Asociación de Magistrados del Uruguay en la medida de que puede representar un intento de presión indebida a la jueza actuante y provocan una afectación de la fundamental separación de poderes», indicó el sindicato en su momento.

A principios de abril, la Justicia absolvió a los dos policías imputados por el caso de la muerte de Santiago Cor .

