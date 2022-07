¿LO DETESTA? â» Daniela Barranco responde qué pasaría si se encuentra con Omar Koonze (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

La cantante venezolana Daniela Barranco reveló que pasaría si se llega encontrar por casualidad a su ex Omar Koonze después de todo lo sucedido en su relación. Cabe destacar que, a través de una ronda de preguntas y respuestas, u n seguidor le preguntó a la artista si saludaría a Omar al encontrarlo de repente algún sitio, a lo que Barranco con mucha madurez solo dijo « Ya paso, ya lo salude» , sin contar más detalles de cómo y cuándo fue ese encuentro.

Ahora bien, hay que recordar que Omar y Daniela quedaron en muy malos términos luego de que aparentemente el cantante le fuera infiel a la cantante con quien es ahora su esposa, la coach motivacional Stephanie De Gregorio.

En este caso, su ruptura fue una de las más polémicas de la farándula ya que luego de 3 años de relación, desde finales de 2017 hasta el 2021, repentinamente Daniela se mostró deprimida en redes sociales y al tiempo el artista apareció con su actual pareja, dejando a su paso un mar de indirectas de parte de ambos.

Finalmente, hay que recordar que Daniela incluso reveló en una entrevista vieja entrevista « P rimero yo no me dejé de nadie a mi me dejaron que es distinto yo en verdad no he hablado en mis redes sociales el porque me dejaron, porque es un arma de doble filo, yo ni sabía porque me terminaron, claro uno se entera después. Pero no voy a decir las especificaciones del porqué, porque después uno queda como una pajua y en verdad no quiero dejarlo tan mal».

