Lo asesinaron a tiros mientras dormía en una hamaca en Zulia

El estar arropado y durmiendo sobre su costado izquierdo, revelan que Capitillo Romero estaba probablemente dormido cuando recibió los disparos a quemarropa en la región occipital.

A pesar de haberse cometido poco antes de las 10:00 de la noche de este martes, el asesino abandonó la casa sin ser visto o al menos eso es lo que aseguran los vecinos del hoy occiso.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) investiga el crimen de Ender José, el segundo en el mismo municipio y parroquia San Félix en poco más de un mes.

Valga recordar que el 10 de julio, también dentro de una casa, Yugeisis Carolina González Torres, de 22 años, fue asesinada a tiros por su pareja, alias «el Conejo», residente de los Puertos de Altagracia, estado Zulia, quien sigue prófugo.

Ender José Capitillo no tenía antecedentes por el Tribunal Supremo de Justicia; no obstante, su crimen apunta a una posible venganza o ajuste de cuentas cometido por alguien que conocía su rutina y que posiblemente sabía cómo entrar a la vivienda, por lo que no tuvo inconvenientes para acceder a cometer el segundo crimen en el municipio y noveno en el estado Falcón con armas de fuego.

