Lo arroparon con una bolsa de azúcar pero no resistió: Recién nacido murió por hipotermia en hospital venezolano

Foto: @JorgeAgobian Denunciaron que un recién nacido, ante la falta insumos médicos y el equipamiento necesario, murió por hipotermia en un hospital de los Andes venezolano. “No había mantas térmicas ni incubadoras. Los doctores le pidieron a los familiares una bolsa plástica, y lo único que consiguieron fue una bolsa de azúcar”, escribió en su cuenta de Twitter el periodista venezolano Jorge Agobian ( @JorgeAgobian ), quien desarrolló la investigación en el centro hospitalario, del cual se reservó el nombre para resguardar la seguridad y el trabajo del personal. Denunció que en dicho hospital mueren diariamente alrededor de siete niños. El comunicador social relató que esta es solo una historia de las muchas que se viven en Venezuela en el marco de una crisis hospitalaria severa, donde uno de los “mandamientos” de las autoritarias sanitarias es “no dirás no hay”. Permanecer callado es la norma para mantener el trabajo y con ello tratar de ocultar la realidad. Reveló a través de una de las fuentes que “en el hospital no hay nada, pero nos prohíben pronunciar las palabras ‘no hay’. Lo que nos obligan a decir es que ‘debido al bloqueo económico’ el hospital no cuenta con esos insumos”, recogió Agobian en su página . Aseguran que el director del hospital los amenaza con suspensión si hacen lo contrario. También le puede interesar: La odisea de pacientes renales venezolanos varados en Cúcuta tras cierre fronterizo + Información

