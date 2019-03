¡Lo arrestaron por viajar con un embrión humano!

Entornointeligente.com / Un hombre de Malasia fue arrestado en el aeropuerto de Bombay, India, por llevar un embrión humano vivo dentro de su maleta. La semana pasada, Partiban Durai viajó desde Kuala Lumpur para entregar al ser vivo a una agencia de vientres de alquiler. La policía confirmó a India News que el sujeto colocó al embrión dentro de un envase con nitrógeno para conservarlo en buen estado y tenerlo a salvo durante el vuelo. Según cita el medio digital Vice, Durai declaró que esta no era la primera vez que viajaba con esa finalidad. Las autoridades revelaron que el detenido mostró la clínica donde planeaba entregar el embrión. Además, el presunto contrabandista confirmó que la empresa para la que trabaja se llama Indo Nippon, un hospital de fertilidad , y que ha realizado más de 10 entregas para ellos durante 18 meses. Ante las declaraciones, Indo Nippon negó estas acusaciones. Sujoy Kantwalla, abogado de la clínica, expresó su molestia al diario India News y aseguró que la revelación del hombre es un intento de “conspiración creada por posibles competidores”. Sin embargo, existen mensajes incriminatorios entre los funcionarios de la empresa y Heart 2 A.R.T., una agencia para maternidad de alquiler. Con esta evidencia, las autoridades abrieron un nuevo caso de investigación, pues sospechan que la clínica forma parte de una red de contrabando mucho más grande. Con el paso de los años, India se ha convertido en un país famoso por el ” turismo de fertilidad “. En comparación a otros países, estos tratamientos son más baratos y menos regulados allá, es por esto que muchas parejas viajan para realizar el proceso. A pesar de que la maternidad de alquiler comercial en India no es legal , el país genera alrededor de 400 millones de dólares gracias a las personas que han ido para convertirse en padres, afirmó The Telegraph.LINK ORIGINAL: Extra

