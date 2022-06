Lo agredieron tras confundirlo con Felipe Pettinato; era un imitador de Michael Jackson

Entornointeligente.com /

Leo Blanco , uno de los imitadores de Michael Jackson más reconocidos a nivel internacional, denunció ayer que fue golpeado por un hombre que lo confundió con Felipe Pettinato .

A través de un extenso posteo en su cuenta de Instagram, Blanco relató con detalle lo que le había ocurrido en la calle, en las últimas horas.

«Fui con mi pareja a la estación de Once para que ella tome un micro hacia su ciudad; dejé el auto a 2 cuadras y encaramos para allí (antes pasaríamos por los baños). Hicimos metros caminando y un señor me pego un codazo, me miró y me dijo ‘ ENFERMO MENTAL ‘ (como si eso fuera un insulto). Seguimos caminando y la gente no paraba de mirarnos, seguían murmurando y demás, pero casi llegando a la puerta de la estación un señor alto y grandote me golpeó con fuerza mi brazo derecho (con el que yo estaba fumando), me lo dobló, y con su mano me estrujo la mano y muñeca apagando el cigarrillo, lastimándonos a ambos. Mientras hacía eso me decía la frase: ‘Vas a aprender'», narró.

«En medio de un ataque de pánico fuimos directo al baño. Cuando entré allí, ya sin vergüenza, varios hombres hablaban alto sobre mi (es un baño enorme donde suele haber mucha gente). Fui hacia uno de los migitorios y de repente tenia más de 10 tipos diciendo en voz alta: ‘¿ Vos no estabas preso ?’, y se respondían: ‘Nooo, a este lo internaron por loquito'», dijo.

«Hablé con ellos en voz alta diciendo que no soy Pettinato, pero seguían en la suya. Del pánico que pasamos con mi pareja debimos volver al auto y cambiar de planes… ¡LA GENTE TIENE MUCHA IRA! Estoy aterrado porque el señor que me golpeó podría haberme clavado algo, y todo porque vio el caso de Felipe en la tele. ¿A donde hemos llegado?», cuestionó.

Para rematar, Blanco aseguró que tiene miedo de salir a la calle, y que toda su familia está asustada por lo que le tocó vivir. «No sé qué hemos hecho mal como para que el odio predomine, pero algo debo hacer con esta situación, para poder caminar tranquilo. Y aunque pienso y pienso no encuentro la solución», concluyó.

Blanco tiene un show internacional de Michael Jackson , ha participado de eventos en el extranjero y se realizó varias cirugías para parecerse lo más posible al famoso ídolo del pop.

Por su parte Pettinato , que tiene una estética muy parecida a Jackson, se encuentra internado en una clínica psiquiátrica luego de que se incendiara el apartamento donde vivía, un hecho que terminó con el fallecimiento de su amigo Melchor Rodrigo .

Felipe Pettinato MIRA TAMBIÉN Un amigo de Melchor Rodrigo apuntó contra Felipe Pettinato: «Esto no fue un accidente»

