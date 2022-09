Lluvias, vientos y daños catastróficos: Lo que ha dejado el huracán Fiona y el testimonio de dos chilenas en R. Dominicana

Entornointeligente.com /

Tras dejar Puerto Rico sin electricidad y con graves daños materiales en diversas zonas, este lunes el huracán Fiona llegó a República Dominicana y, según informaron las autoridades, ya ha causado 789 desplazados por inundaciones y daños en viviendas.

Las precipitaciones caídas desde la madrugada del lunes y los vientos, obligaron a movilizar a » áreas seguras » a dicho número de personas, 519 de ellas a albergues estatales, según dijo el mayor general Juan Méndez García , director del Centro de Operaciones de Emergencia (COE). Por lo mismo, en las últimas horas el COE declaró alerta roja para 18 provincias del país y alerta amarilla para 14 de ellas.

Una de las provincias que actualmente se encuentra en alerta roja es La Altagracia . En aquel lugar, se ubican dos destinos que son de los preferidos por los chilenos a la hora de vacacionar, según han indicado las mismas agencias de vuelo: Bayahibe y Punta Cana.

En este contexto, varias familias chilenas aprovecharon el fin de semana largo de Fiestas Patrias para escaparse a estas paradisíacas localidades, las que vieron empañadas sus playas de arena blanca y mar cristalino a causa del ciclón.

Tal es el caso de Daniela Riffo (36), quien reveló a Emol que en abril de este año tomó la decisión de pasar Fiestas Patrias en Bayahibe con su familia y la familia de su prima, un viaje que realizaría por primera vez.

«En nuestra ansiedad compramos un paquete con una agencia que incluía todo. Compramos felices y después investigamos del clima (…) Ahí nos dimos cuenta que era época de huracanes, pero en un grupo que tenemos con personas que viajan al lugar, nos dijeron que hace años no había huracanes, entonces pensamos ‘cómo vamos a tener tanta mala suerte'», asegura.

Así, el viernes 16 de septiembre , Daniela viajó junto a su marido y su hija de 6 años, y también con su prima y su familia compuesta por el marido y dos hijos de 5 y 12 años.

Tras disfrutar los primeros días de » un clima espectacular» en un resort, Daniela comenta que ayer domingo se nubló y «empezó a llover muy fuerte a ratos». Junto a su familia, se dirigió a cenar y fue ahí cuando les dieron indicaciones desde el hotel para que tomaran todas las medidas de precaución correspondientes.

» Tenía mucho miedo «, manifiesta la chilena, quien sostiene que al menos agradece «estar bien con su familia» y que su hija no se ve angustiada, ya que no se dio cuenta del fenómeno durante la noche.

Hoy lunes, Daniela afirma que hay ciertas partes inundadas y palmeras caídas, pero » nada muy grave por lo que he podido ver «. «Las habitaciones resistieron bien, se volaron algunas tejas pero no hay mayores complejidades», precisa.

La chilena comentó a este medio que ya tienen asumido que el clima seguirá así durante los siguientes días, pero su principal preocupación es qué pasará con su vuelo de regreso a Chile, que está programado para el jueves 22. «El aeropuerto está en Punta Cana y entiendo que ahí fue más fuerte. No sé en que condiciones estará el aeropuerto, no sé si podremos llegar de Bayahibe a Punta Cana , tengo que ver el seguro que contratamos si nos pueden reembolsar en caso de cancelación de vuelo. Tenemos que empezar a ver, porque no sabemos si van a estar las condiciones para devolvernos», destaca.

Una situación similar vivió María Soledad Berton (43), quien viajó por primera vez a Punta Cana con su esposo y dos hijos -uno de 3 y otro de 13 años- el jueves 15 de septiembre y retorna a Chile el jueves 22.

«Desde ayer supimos de la presencia de Fiona, porque antes solo era tormenta y de allí se fue transformando en huracán. El hotel puso en marcha su protocolo en caso de huracán. A mi parecer, ellos están bien acostumbrados a estos fenómenos atmosféricos, entonces, nos llegó una carta el sábado en la noche donde se nos indicó todo el protocolo a seguir», revela.

Añade que se encuentran bien y «la situación en general está tranquila. Estamos en el lobby del hotel esperando pasar la tarde. Las actividades están todas canceladas hasta nuevo aviso . Mi habitación original está en el sector de la playa por lo que no hemos podido volver a ella, esperamos poder volver en la tarde».

En tanto, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, señalaron a Emol que «el Consulado de Chile en Santo Domingo, República Dominicana, se encuentra efectuando un monitoreo permanente de este evento y hasta el momento no hay información de chilenos afectados».

Efectos más detallados en República Dominicana

«El ojo del huracán Fiona tocó tierra en la costa de República Dominicana cerca de Boca de Yuma a las 03.30 (04.30 horas de Chile)» con vientos estimados en 150 km/h, indicó en Twitter el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Por lo mismo, el país suspendió la jornada laboral de este lunes y declaró alerta roja para 18 provincias , y alerta amarilla para las otras 16.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias señalaron esta jornada que «el huracán provocará fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento», por lo que prohibieron » el uso de playas y los deportes acuáticos en todas las costas del país. Además prohibieron todas las actividades recreativas en montaña y el uso de balnearios en ríos, pozas, canales y arroyos».

En tanto, afirmaron que » todas las embarcaciones en el perímetro costero deben permanecer en el puerto «.

Los catastróficos daños en Puerto Rico

Si bien, se informó que el huracán es de categoría 1, la más baja de las cinco en la escala de Saffir-Simpson, se espera que «se fortalezca aún más en las próximas 48 horas», indicó el NHC.

El temporal provocó un apagón general en Puerto Rico desde poco después de las 13.00 (14.00 horas de Chile) del domingo, informó la Autoridad de Energía Eléctrica, empresa pública a cargo de la generación de electricidad.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi , declaró ayer en rueda de prensa que «los daños que estamos viendo son catastróficos en varias áreas».

Las autoridades informaron de daños graves en muchos pueblos de este territorio estadounidense como caídas de árboles y tendido eléctrico , deslizamientos de terreno, derrumbes, obstrucciones en las carreteras.

En Utuado , una localidad del centro de la isla, la crecida de un río se llevó un puente por delante, indicó Pierluisi . Un habitante de esa ciudad, Fernando Vera, se mostró preocupado por el futuro en declaraciones a la radio estadounidense NPR y recordó el huracán María, que devastó Puerto Rico hace casi cinco años: «Seguimos luchando por las consecuencias de María y es un poco difícil saber que probablemente vamos a tener que empezar de nuevo», dijo.

Según medios locales, varios ríos se desbordaron en el sureste de la isla, inundando carreteras y zonas urbanas; y en la montaña y la zona suroeste, varias familias perdieron el techo de sus casas por las ráfagas de vientos y tuvieron que cobijarse en refugios habilitados por el gobierno.

El huracán dejó así, a unas 196.000 personas sin agua potable , debido a los apagones y las crecidas de los ríos, indicaron las autoridades. Pierluisi anunció la suspensión de las clases en las escuelas este lunes, ante pronósticos de que las lluvias continuarán. También canceló el trabajo de los empleados gubernamentales, excepto aquellos que ocupan puestos críticos o que proveen servicios esenciales durante la emergencia.

En tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden , aprobó la declaración del estado de emergencia en Puerto Rico, una medida que permite liberar fondos federales para las labores de ayuda. ¿Encontraste algún error? Avísanos

